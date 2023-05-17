快訊

陳歐珀鞠躬道歉！承諾「有跟im.B掛勾願退選」：不要再含沙影射

蘇迪曼盃／戴資穎化解2賽末點仍不敵安洗瑩 中華隊被聽牌

多處海岸發布海嘯警報！澳洲東南部外海驚傳「規模7.7強震」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投肺癌死亡1500人 馬文君：綠「火力」全開空汙致命

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
立委馬文君質疑火力發電空汙造成南投肺癌死亡人數高，明年總統立委選舉，選民也應檢驗候選人和政黨的能源政策。圖／馬文君提供
立委馬文君質疑火力發電空汙造成南投肺癌死亡人數高，明年總統立委選舉，選民也應檢驗候選人和政黨的能源政策。圖／馬文君提供

南投不是工業縣，縣內太多空氣汙染源，但根據衛福部資料，南投近7年有超過1500人死於肺癌，確診肺腺癌的人數，節節上升。立委馬文君說，民進黨政府能源政策是「火力全開」，中火燃煤發電空汙飄散到南投，即使南投不是工業縣市，也因錯誤能源政策，犧牲南投鄉親健康。

馬文君說，根據衛福部資料，肺癌已經連續18年，高居癌症十大死因之首，也發現女性肺腺癌發生率已經超越了男性，其中有9成患者，並無吸菸行為。權威期刊「Nature」研究，空汙會導致身體長期發炎導致細胞癌變，就是導致肺癌的主因。

相對於火力發電造成嚴重空汙核能可以穩定發電，還能降低電力成本，提供便宜的電力，更重要的是能有效降低空汙。今年4月16日，北歐芬蘭就啟用歐基洛托核電廠3號機(OL3)，供應全芬蘭15%用電。芬蘭的電價從去年12月，每兆瓦時成本245.98歐元，到今年4月降到60.55歐元，降幅達75.38%。

民進黨政府能源依賴燃煤「火力全開」，空汙無差別傷害人民健康，且因能源配比大幅增加光電、風力發電，造成供電不穩，民眾都要活在缺電風險中。2024年大選，選民也應盤點各黨總統候選人能源政策，要求提供乾淨、穩定、便宜的電力，改善空汙和民眾健康。

南投 馬文君 肺癌

延伸閱讀

影／3Q哥陳柏惟南投挺蔡銘軒 批藍委馬文君是賣國賊

影／陳柏惟罵賣國賊 馬文君反批只聽命民進黨：打靶還昏倒住院

放寬日本草莓農藥 馬文君怒批就是「萊豬翻版」

美F-16V戰機交機延宕 馬文君：政府窘還得收拾善後

相關新聞

期盼20年！ 清水火車站前後站縫合 「清水之眼」打卡新地標

鄉親期盼20年！清水火車站往返前、後站須繞行2.5公里，耗時半小時，台中市府斥資8千多萬元打造「清水之眼」跨站天橋，縫合...

中市行人安全 追加600萬元改善

「行人地獄」問題舉國關注，民進黨議員質詢，台中市10大易肇事路口的肇事件數，去年比前年翻倍成長，A1事故死亡人數也逐年增...

盼了20年 台中清水車站跨站只要3分鐘

台中清水火車站往返前、後站須繞行2.5公里，耗時半小時，地方期盼20年，終於由台中市府斥資8千多萬元，打造「清水之眼」跨...

台中車位不夠用 將推智慧化停車

台中市近5年花98億元蓋停車場，增加3.8萬個汽機車格位，但議員質疑，台中市現有300萬輛領牌汽機車，每年汽車成長2萬輛...

170元來回台中至日月潭 台灣好行雙路線明起半價優惠

日月潭國家風景區輔導推動台灣好行日月潭及車埕雙路線，宣布明天起至2025年8月31日止，凡民眾持電子票證搭乘多條台灣好行...

觀光亮點獎彰化入選三項 票選可抽星級旅宿

交通部觀光局為振興疫後觀光，吸引國內外遊客聚焦台灣旅遊，辦理「觀光亮點獎」評選活動，彰化縣入選3項分別為芳苑溼地紅樹林海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦