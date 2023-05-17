南投肺癌死亡1500人 馬文君：綠「火力」全開空汙致命

南投不是工業縣，縣內太多空氣汙染源，但根據衛福部資料，南投近7年有超過1500人死於肺癌，確診肺腺癌的人數，節節上升。立委馬文君說，民進黨政府能源政策是「火力全開」，中火燃煤發電空汙飄散到南投，即使南投不是工業縣市，也因錯誤能源政策，犧牲南投鄉親健康。

馬文君說，根據衛福部資料，肺癌已經連續18年，高居癌症十大死因之首，也發現女性肺腺癌發生率已經超越了男性，其中有9成患者，並無吸菸行為。權威期刊「Nature」研究，空汙會導致身體長期發炎導致細胞癌變，就是導致肺癌的主因。

相對於火力發電造成嚴重空汙核能可以穩定發電，還能降低電力成本，提供便宜的電力，更重要的是能有效降低空汙。今年4月16日，北歐芬蘭就啟用歐基洛托核電廠3號機(OL3)，供應全芬蘭15%用電。芬蘭的電價從去年12月，每兆瓦時成本245.98歐元，到今年4月降到60.55歐元，降幅達75.38%。

民進黨政府能源依賴燃煤「火力全開」，空汙無差別傷害人民健康，且因能源配比大幅增加光電、風力發電，造成供電不穩，民眾都要活在缺電風險中。2024年大選，選民也應盤點各黨總統候選人能源政策，要求提供乾淨、穩定、便宜的電力，改善空汙和民眾健康。