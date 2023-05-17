響應518博物館日 中台世界博物館今起5天免費逛
明天是518國際博物館日，被譽為「台灣佛教博物館的『羅浮宮』」的中台世界博物館以「心．世界」為主題規畫活動，並從今天起至5月21日開放免費入館參觀；國立工藝研究發展中心也推出展覽、市集、工藝品9折優惠等系列活動。
工藝中心指出，2023年國際博物館日是以「博物館、永續性與健康福祉」為主題，該中心以「自然、永續、綠工藝」回應，規畫「工藝展覽」、「綠工藝市集」、「工藝修復」、「自然生態手作體驗」及「518綠工藝好禮送」等系列活動。
民眾可透過「工藝－從採擷開始」、「台灣工藝百年進行式」等展覽探討省思過去、現在與未來環境與人類、工藝的演進及趨勢；「台灣工藝聯合醫院－草鞋墩分院」提供工藝品修復諮詢及診斷服務；也能撿拾園區內落葉、花瓣等手作變成卡片。
此外，直至5月底的每個周末都有「綠工藝市集」，於20、21 日至綠工藝市集服務台「追蹤工藝中心粉專」可免費體驗絹印卡片，每日限量50名；生活工藝館、地方工藝館進駐工坊則從明天（18日）起至21日聯合推出工藝品9折優惠。
而中台禪寺是中部知名宗教聖地，寺方打造占地達9公頃的「中台世界博物館」，寺體建築是由知名建築師李祖原先生所設計，猶如唐代長安古城，被譽為「台灣佛教博物館的『羅浮宮』」，為響應國際博物館日，今天起至21日開放免費入館。
中台世界博物館表示，為使民眾共創作品被更多人看見，以「心．世界」為主題規畫「萬眾一心集字展」、「心經」主題導覽、樹下小型音樂會3場活動，今年更在展示區設置AR擴增實境遊戲，引領民眾能夠從輕鬆的遊戲走入博物館的世界。
其中，「『心經』主題導覽」為特別導覽活動，於19、20、27日各有1場次，開放線上報名（https://forms.gle/GosHiDNASfPsL3ba6）；樹下小型音樂會於20日下午2時30分在1樓禮敬諸佛展廳，「萬眾一心集字展」則在1樓大廳展至28日。
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