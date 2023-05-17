嘉義市議會質詢 為中捷死者林淑雅起立默哀

嘉義市議員李奕德上午質詢，送市長黃敏惠真柏小樹苗，期許黃市長用勇媽精神，灌溉樹苗長大，針對嘉義人、靜宜大學法律系助理教授林淑雅搭中捷意外死亡，李奕德請議長陳姿妏、市長黃敏惠及市府團隊，起立默哀致敬，李奕德要求市府全面稽查建案工安。

李奕德說，黃敏惠連任市長，4屆任期創下地方自治史紀錄，期許領導市府有溫度的戰鬥團隊，不能只是守成，也要進步，要多跨局處合作，像道爺圳糯米橋排水改善工程，就是很棒的典範，他要求加強宗教觀光發展，他協助爭取白沙屯媽祖來嘉遶境。市長黃敏惠說，會跨局處、公私部門一起做，小城市大創新做法，持續以此為借鏡戰戰兢兢、繼續努力。

李奕德說，請市長帶局處長為嘉義人、中捷死亡的林淑雅起立默哀，林長期從事人權、關懷弱勢，因建商管理疏失、中捷煞車失靈意外死亡，為避免慘劇發生，要求工務處、都發處加強稽查建案工地工安，希望中央配合，不要讓遺憾發生。