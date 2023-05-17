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三大觀光亮點邀投票 參山處加碼送好禮

中央社／ 台中17日電

參山國家風景區管理處以梨山耶穌堂、茶文化主題館及半山夢工廠參選「觀光亮點獎」3項評選，民眾投票抽好禮，參山處加碼再送出「限量版喔熊與半山夢工廠聯名茶葉禮盒」。

交通部觀光局結合各部會及地方政府舉辦的「觀光亮點獎」評選開跑，受到各界關注，評選共分為「觀光亮點獎」評選分為生態、文化及樂活3大類。

參山國家風景區管理處分別以梨山耶穌堂、茶文化主題館及半山夢工廠參選3大類評選，除「觀光亮點獎」評選活動抽獎，每個LINE帳號，每天可在每組投票1次，參山處加碼再送出「限量版喔熊與半山夢工廠聯名茶葉禮盒」，參山景點入圍前三名，再送出「梨山賓館平日雙人房住宿券」。

參山處長曹忠猷表示，生態類的梨山耶穌堂擁有53年歷史，位於海拔2011公尺高山上，是在地居民重要的信仰中心。經參山處修復後，通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，加入簡約的現代工法和設計，值得國內外遊客前來一遊。

文化類的松柏嶺遊客中心位於八卦山風景區，2021年松柏嶺遊客中心改造為茶文化主題館，館內擁有全台唯一獨具特色的「茶薰六覺」體驗，結合茶及人的六感，來感受品茶及茶相關的DIY體驗，吸引了國內外旅遊紛紛造訪。

樂活類的半山夢工廠，館內的「灣島文化館與世界南島中心」，由澳、台國際級設計師聯手打造，以「光盒子」為建造概念，建築外層使用半透明PC聚合物綠建材，製造出冬暖夏涼的室內環境。是館內的「生命樹環樹步道」，以台灣常見的榕樹為發想，遊客可以沿著長達386公尺的步道環樹而上登高，遠望中央山脈美景。

梨山 耶穌

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