「觀光亮點獎」評選開跑 參山處提供好禮加碼推銷3景點

交通部觀光局舉辦的「觀光亮點獎」評選開跑，參山國家風景區管理處以梨山耶穌堂、茶文化主題館及半山夢工廠參加評選，為了藉此活動吸引更多人認識參山，除了參加評選活動抽獎，參山處加碼再送出參與投票民眾「限量版喔熊與半山夢工廠聯名茶葉禮盒」，若參山景點入圍前3名，還加贈「梨山賓館平日雙人房住宿劵」，歡迎大家前往投票。

參山處長曹忠猷說，參山處轄管獅頭山、梨山及八卦山風景區，景點富含多元文化及風景生態。例如，參加「觀光亮點獎」生態類評選的梨山耶穌堂擁有53年歷史，位於海拔2011公尺高山上，因地理位置而擁有其獨特意義。

自1969年建立以來，便矗立於梨山山上，是在地居民重要的信仰標誌。經參山處全面修復後，通往頂樓鐘塔的「無扶手」樓梯，採穿透性設計，加入簡約的現代工法和設計，值得國內外遊客前來一遊。

另外，參與文化類評選的松柏嶺遊客中心茶文化主題館，位於八卦山風景區，所在的松柏嶺地區茶葉生產量位居全國第一，得天獨厚的栽種茶最佳環境，所生產「松柏長青茶」更是國內外遠近馳名。2021年松柏嶺遊客中心改造為茶文化主題館，館內擁有全台唯一獨具特色的「茶薰六覺」體驗，結合茶及人的六感，來感受品茶及茶相關的DIY體驗，吸引了國內外旅遊紛紛造訪。

參加樂活類評選的半山夢工廠，是八卦山風景區的新興觀光工廠，館內擁有世界唯一的「灣島文化館與世界南島中心」，全館由澳、台國際級設計師聯手打造，以「光盒子」為建造概念，建築外層使用半透明PC聚合物綠建材，製造出冬暖夏涼的室內環境；最令人驚艷是館內的「生命樹環樹步道」，以台灣常見的榕樹為發想，利用奧地利雲杉作為材料建造，遊客可以沿著長達386公尺的步道環樹而上登高，遠望中央山脈美景。

曹忠猷說，歡迎民眾至「觀光亮點獎」評選活動官網為參山處投下一票，民眾投完票後到參山官方臉書粉絲專頁留言，就有機會拿到「限量版喔熊與半山夢工廠聯名茶葉禮盒」若參山處景點入圍前3名，還會再抽出梨山賓館雙人房平日住宿劵。