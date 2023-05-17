影／出席國民黨中常會？ 盧秀燕：市政繁忙已經請假

國民黨中常會今將提名4縣市立委，外界預料同時會徵召新北市長侯友宜參選2024總統。台中市長盧秀燕今早行程滿檔，但下午卻沒有公開行程，外界好奇是否出席中常會？盧表示，因市政繁忙，加上中捷工作仍需善後，她已親自告假，謝謝大家。

盧秀燕今早8點多就展開行程，上午一連3場，馬不停蹄，但下午卻未安排公開行程，令人好奇是否出席國民黨中常會。盧秀燕表示，今天台中市的市政工作行程很多，第二中捷工作還需要善後，「今天我有親自請假，謝謝大家！」

媒體再追問是否有理想總統人選？盧笑說，謝謝。隨後離場驅車到清水區參加活動。立法委員楊瓊瓔受訪時高喊，團結一致。媒體追問，心中是否有總統人選？楊高喊，「加油！加油！加油！」