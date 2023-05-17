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安寧緩和療護不分時地 退休老師回家安詳走完人生

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
長安醫院家醫科醫師蔡尚儒（右）陪伴患者在家走完生命最後一哩路。圖／長安醫院提供
長安醫院家醫科醫師蔡尚儒（右）陪伴患者在家走完生命最後一哩路。圖／長安醫院提供

1名75歲退休老師因免疫疾病導致肺纖維化，生命走向臨終階段，而且他沒有兒女，僅有妻子相伴，心中十分放不下。後來，他與醫師、妻子討論後，尋求安寧緩和團隊協助，在家中安詳地走完生命最終的兩個月。

長安醫院家醫科醫師蔡尚儒說，這名患者往日病情一發作，因有溺水般的窒息感，經常為此送醫急診，家人為此疲於奔命，頻繁進出醫院。他和患者初次碰面時，在病床旁聆聽他講述過去的生活點滴與辛苦，患者多次表達回家的渴望，卻擔心病情若有變，妻子可能無法負擔。

為此，醫療團隊經過討論後，制定出返家後所需的治療用藥和注意事項，讓患者得以回家，一圓與妻子團聚的願望。最終，在安寧緩和團隊與妻子的陪伴下，讓他在彌留之際感受到溫暖的陪伴。

蔡尚儒說，安寧緩和療護與傳統醫療不同，它提供末期病人緩和療護及緩解痛苦的專業醫療服務，服務對象甚至還包括病人家屬，目的在改善病人的生活品質和維護生命尊嚴。也可以說是改變治療的方向，從單純治癒疾病，調整成不分時間、地點的緩和病患身心靈上的痛楚。若是在加護病房內，也可以經由安寧緩和團隊的介入，提供更佳的照護。

他說，對於病患和家屬來說，安寧緩和療護不僅是一種治療方式，更是一種人文關懷。無論是患者、家屬，若是對疾病的未來有所擔憂，可以尋求安寧緩和療護門診，讓專業醫師陪伴一起走到最後。

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