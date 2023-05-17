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盧秀燕贈天壽宮「母祐黎民」匾 曝盧與呂都是姜太公後裔

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今早到大雅區天壽宮贈送「母祐黎民」匾額，感念王母娘娘在地庇佑半世紀，地方無災、民眾平安。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今早到大雅區天壽宮贈送「母祐黎民」匾額，感念王母娘娘在地庇佑半世紀，地方無災、民眾平安。記者林佩均／攝影

台中市長盧秀燕今早到大雅區天壽宮贈送「母祐黎民」匾額，感念王母娘娘在地庇佑半世紀，地方無災、民眾平安；她更自曝與天壽宮主任委員呂東益，「跟我是本家」，她查閱族譜，姓呂與姓盧都是姜太公的後裔，都是一家人，現場響起掌聲。

天壽宮主任委員呂東益表示，天壽宮王母娘娘建廟43年，之前在小宮壇也有10多年，守護大雅居民已超過半世紀，是在地重要的信仰中心。

約在半年前，盧市長允諾將贈匾額，道謝王母，今天成行地方居民相當開心，更有鼓隊迎賓，炮聲四起。立法委員楊瓊瓔、市議員羅永珍、吳呈賢、大雅區長李修齊與大雅區調解委員會等到場，熱鬧滾滾。

盧秀燕致詞表示，這是大雅地區最靈驗的廟宇之一，保佑地方將近半世紀，天母娘娘保佑地方無災、民眾平安，她代表台中市政府來致贈「母祐黎民」匾額，感謝王母扶持地方。

盧也感謝主任委員呂東益與全體委員，宮廟協助市府發讓物資，為地方、教育、弱勢族群付出。盧更指出，「呂主委跟我本家」，她看祖譜，我們都是姜太公的後裔，姜太公就是有所為有所不為那一位，姓盧、姓呂都是一家人。與廟方人員合影後，盧立即趕往下一場活動，並未受訪。

台中市長盧秀燕今早到大雅區天壽宮贈送「母祐黎民」匾額，感念王母娘娘在地庇佑半世紀，地方無災、民眾平安。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今早到大雅區天壽宮贈送「母祐黎民」匾額，感念王母娘娘在地庇佑半世紀，地方無災、民眾平安。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今早到大雅區天壽宮贈送「母祐黎民」匾額，感念王母娘娘在地庇佑半世紀，地方無災、民眾平安。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕今早到大雅區天壽宮贈送「母祐黎民」匾額，感念王母娘娘在地庇佑半世紀，地方無災、民眾平安。記者林佩均／攝影

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