彰化鹿港、王功老街 將增滯洪池、抽水機

上月20日豪大雨，彰化鹿港老街、芳苑王功老街與芳苑新街1小時內變成水鄉澤國，縣長王惠美昨與地方人士會勘新街的新設抽水站，未來12秒可抽乾1個標準游泳池水量；縣府也將在鹿港洛津國小開挖地下停車場滯洪池，完工後平日可當停車場，下大雨可當成滯洪池，解決鹿港老街水患。

王惠美昨上午到新街抽水站，縣議員張國棟、洪騰明與在地村長等人都到場關心；地方強調，芳苑沿海地區地盤下陷逢雨必淹，居民苦不堪言，希望縣政府趕快處理。

王惠美表示，4月20日上午強降雨，造成芳苑鄉新街、王功老街、鹿港老街等處淹水，縣府先前已爭取中央補助3千萬元，因應物價上漲，縣政府自籌300萬元，合計3300萬元發包新街抽水站工程。

縣府表示，將新裝設3部抽水機，每秒可抽水2.1噸，連同原有2部抽水機，每秒合計抽水0.6噸，可望在12秒抽乾1座標準游泳池水量，遇大雨可迅速排除積水。

王惠美說，縣府爭取中央補助與自籌經費，已規畫開挖鹿港老街旁的洛津國小地下停車場，今年6月將動工，完工後汛期豪雨來臨可滯留雨水，平日可當作停車場，規畫停放110輛汽車，紓解鹿港老街觀光停車問題，一舉兩得。

彰化縣水利資源處指出，4月20日適逢大潮，王功老街、鹿港老街當天雨後都積水，縣府已協助芳苑鄉公所加強區域排水清淤，放置23部大型機動式抽水機，每部每秒可抽0.3噸水量，日後再有豪大雨，鄉公所將立刻運送到淹水區抽水，可望有效解除水患。