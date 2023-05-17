議會總質詢送上金鞭 許淑華：會自我鞭策

南投縣長許淑華昨天首度接受議會總質詢，縣議員簡千翔批評南投「又老又窮」，送上金鞭要求鞭策團隊；縣議員林儒暘要求通盤檢討土地，打造新市鎮。許淑華說，除鞭策團隊，也會自我鞭策，上任後已著手盤點全縣土地，報告出爐後，將規畫南投發展。

簡千翔說，高雄市前市長韓國瑜喊出「高雄又老又窮」，其實「南投才是又老又窮」，全縣13鄉鎮市有7處老年人口比率超過20%，GDP在國內排後段班，需要「神力女超人」來改造；他送金色鞭子給許淑華，要求鞭策各局處室，落實「宜居城市」政見。

簡千翔說，南投縣都市計畫落後，跟不上其他都市發展，交通、教育等公共建設太少，青年居住大不易，要求針對南投市等城區通盤檢討，整體規畫都市計畫，營造新市鎮吸引人口。

林儒暘說，青年住宅、國民運動中心在外縣市是基本建設，但南投都沒有，影響青年回流；南投的土地使用久未通盤檢討，土地發展受限，老街區無法活化，縣府應正視改進。

許淑華說，她上任後已請規畫公司盤點全縣土地，透過通盤檢討、市地重劃、區段徵收等增加縣有地，解編限制多年用地，才有空間規畫發展，盤點報告今年出爐，將作詳細探討，讓土地活化利用或解套。

許淑華說，她首次接受縣議會總質詢，了解南投縣困境，議員贈鞭要她鞭策縣府團隊，她也會自我鞭策，針對縣議員提出南投縣的問題、建言，在議會指導下落實推動縣政工作。