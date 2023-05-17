中市議員質疑興富發「文心愛悅」賣商業宅

塔吊出包釀中捷事故的興富發「文心愛悅」建案，議員質疑把商辦當成住宅銷售，臉書上還發布「100%住宅完售」圖卡，根本「掛羊頭賣狗肉」。中市府表示，昨消保官前往稽查，定型化契約有標記辦公室，但該圖卡涉及廣告不實，已移送公平會查處。

台中市都發局表示，該建案仍興建中，若未按圖施工將不核發使照；未來若將商辦當住宅，收到檢舉若稽查屬實將開罰。興富發發言人廖昭雄聲明，依市府核准建照內容興建和銷售，消費者後來如何對外銷售？應該問消費者。

消保官表示，目前無人提出申訴，建商若未說明屬「商業宅」，民眾可解除契約，要求退款，並求償房地總價15%以上違約金，但以已繳價款為上限；房仲經紀若隱瞞商業宅事實，依不動產經紀業管理條例也可開罰。

民進黨議員周永鴻說，外界質疑該建案不符合商業用途比例，市府表示11樓以下是商辦店面，12樓以上才是住宅，不過該建案臉書宣稱「569戶住宅100%完售」，並未提及商辦；不動產交易網上，託售物件文心愛悅A棟7、9樓，B棟5、6、8、9樓屬於商辦範圍，卻都標榜住宅，質疑是誰在說謊？

房仲表示，商辦總價較低，但照理說不能當住宅，但有人購買後自行隔間，也有人集資團購賺價差，不在意商辦或住宅；消保官提醒，商業宅價格稍低，但貸款成數、完工後的房屋稅、水電費等都比一般住宅高，其實並不划算，一旦被檢舉稽查後，得自行拆除隔間，還會被開罰6萬至30萬元罰鍰。

興富發台中9建案遭停工，興富發表示，遭停工建案已立即改善，近日送出復工申請。台中市都發局強調，必須全面安檢，並由第三公正單位確認安全無虞，並報都發局同意後，始得繼續施工。