台中車位不夠用 將推智慧化停車

台中市近5年花98億元蓋停車場，增加3.8萬個汽機車格位，但議員質疑，台中市現有300萬輛領牌汽機車，每年汽車成長2萬輛、機車成長3萬輛，停車位永遠不夠，要求鬧區停車限時，並引進智慧管理系統。市府表示，全市有30萬個停車格位，統計顯示有16.7%車位空著，將推動智慧化停車，提高周轉率。

國民黨議員林昊佑說，中央統計，中市每戶平均擁有1.6輛自小客車，六都最高，每戶擁有4輛以上自小客車的比例全台最高，更是台北市3倍，台中市花再多錢蓋停車場，永遠都不夠用。

議員表示，台中汽車公有路邊車格有5萬個、公有路外有6萬個，加上民營路外3.7萬車格，多數集中在市區，滿足停車需求，卻占用寶貴空間，占據道路兩側空間，影響人本空間發展，先進都市都在抑制車輛數，中市不該盲目增蓋停車格。

林昊佑強調，台南市智慧化停車比率全國之冠，2020年6月有2000格智慧停車格上線，增加使用率38.44%，平均車位周轉率提高22.6%，台南要推動百分百智慧化車格，台中不要落於台南之後；另外台北市規畫24處商圈、學校，有限時15分鐘的機車格，長時間占用要罰600元，台中也要跟進加速周轉。

台中市停管處長盧佳佳表示，台中市月票相對便宜，一般費率車格7成是月票車停放，影響停車周轉率，將檢討月票制度路段費率；台中市布建地磁停車格約占整體車位18%、6500格，以高停車需求、高周轉率的累進、差別費率路段為主，今年將擴大增設1000個地磁車格，由一般費率改為累進、差別費率，提高周轉率，也方便民眾線上找車位。