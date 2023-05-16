搭中捷導致傷亡不適用國賠 法制局：協助受害人向興富發與中捷求償

民進黨台中市議員謝志忠今在市議會質詢指出，10日列車撞上吊臂，造成1死10傷，興富發建設及中捷公司都有疏失，強烈要求台中市府協助受害者申請國賠。

法制局表示，此事故可依民法侵權行為相關規定對興富發建設公司，另依大眾捷運法相關規定對中捷公司請求損害賠償，但不適用國家賠償法。

法制局指出，國家賠償法採國家責任機關賠償制度，以國家為賠償主體，並以各級行政機關為賠償義務人。中捷公司是依照公司法設立的公司，雖然台中市政府百分之百持股，仍非行政機關，因此不適用國賠。

市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿對中捷事故，要求市府應協助受害者申請國賠。

謝志忠指出，中捷重大公安事件分成幾個階段，第一階段建設公司吊臂掉落砸進隔音牆，是建設公司工安出問題，建設公司要負責。第二階段吊臂砸中隔音牆，從12點27分04秒開始共產生16次跳電的告警，中捷沒有做出有效防災的動作，錯失41秒救援時間，中捷應負責任。

第三階段，事故發生後救災，13點7分才授權搶修人員下軌道進行巡檢作業，13點16分回報有一名旅客在底盤下，救護人員進入軌道搶救，不論來得及救命與否，中捷錯失黃金救援時間，應該負責任。

他表示，根據國家賠償法第2條第2項「公務員於執行職務行使公權力時，因故意或過失不法侵害人民自由或權利者，國家應負損害賠償責任。」第3條第3項「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任」，要求交通局與中捷可以協助受害者申請國賠。