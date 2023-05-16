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民代為中捷事故受害者請命 市府：不適用國賠

中央社／ 台中16日電

對於台中市議員謝志忠等人今天為台中捷運事故受害者請命，要求市府協助申請國賠，市府指出，可依法向興富發公司及台中捷運公司請求損害賠償，但不適用國家賠償法。

台中捷運10日遭興富發公司建案吊臂砸破隔音牆，造成1死10傷。民進黨台中市議員謝志忠、王立任、黃守達、張玉嬿等人，今天在市議會交通地政業務質詢中要求市府協助受害者申請國賠。

謝志忠指出，中捷錯失防災黃金41秒，也錯失救命黃金51分，今天是罹難者的頭七，首先要求所有市府列席官員陪同起立默哀30秒，也強烈要求台中市府協助受害者申請國賠。

台中市法制局表示，這起事故可依照民法侵權行為相關規定向興富發建設公司，及依大眾捷運法相關規定向台中捷運股份公司請求損害賠償，但不適用國家賠償法。

法制局指出，此事故於台中捷運系統範圍內發生，屬於大眾捷運行車事故，大眾捷運法就相關求償已有特別規定，因此依照國家賠償法第6條規定，應優先適用大眾捷運法。

法制局表示，國家賠償法採國家責任機關賠償制度，以國家為賠償主體，並以各級行政機關為賠償義務人，而中捷公司是依照公司法設立的公司，非行政機關，因此無適用國家賠償法。

中捷公司補充說明，從事故發生至今，公司派員持續慰問受傷旅客及罹難者家屬，致贈受傷旅客慰問金1萬元，罹難者家屬慰問金10萬元，並於5月13日至靈堂弔唁罹難者。

中捷表示，將盡所能幫旅客爭取最高權益，已經啟動保險理賠機制，每一個人傷亡保額最高給付為新台幣500萬元，針對肇事建商的賠償，中捷也將會同市府向建商求償，後續針對受傷旅客，將安排慰問持續關心。

台中捷運 台中市

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