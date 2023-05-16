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台中榮總與6部立醫院結盟 將醫療資源帶進偏鄉
在衛生福利部醫福會串聯下，台中榮民總醫院上午與衛生福利部所屬中區6家醫院簽署醫療合作意向書，未來將以台中榮總以其豐富的醫療資源，建立合作機制，協助部立醫院突破地域限制，減少民眾舟車勞頓，提升醫療品質，照顧偏遠地區的民眾健康。並可同步應用於醫療教學及研究領域，擴展未來發展範疇，開創醫療藍海服務新領域。
包括苗栗、豐原、台中、彰化、南投醫院及草屯療養院都參加簽署儀式，並由台中榮總院長陳適安、醫福會執行長林慶豐代表簽署，堅定雙方在醫療、教學、研究三方面之合作信念，為守護中台灣民眾健康，一同砥礪前行。
台中榮總說，此次合作有效結合部立醫院及輔導會醫療機構兩大公立醫療體系，推動各區域醫療資源共享，拓展合作範疇。也因此建立更為暢通之合作管道，提供更為便民之綠色通道。
陳適安說，台中榮總擁有高水準醫療能量與醫療資源，包括成立「細胞治療及再生醫學中心」，發展幹細胞及抗癌免疫細胞療法，聚焦在急、重、難、罕疾病的應用，與日本、美國多所大學合作多項臨床試驗，為國內再生醫學的先行者。
2022年也成立「遠距照護中心」，提供榮民金字塔三級醫療照顧服務，偏遠地區心導管、急性缺血性腦中風遠距醫療，榮家會診、健康監測，中榮領先全國設立專屬的空間與設備集中服務，更為即時也更有效益。
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