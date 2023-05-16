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林淑雅老師「頭七」議員官員齊默哀 政策錯誤誰負責

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任及黃守達要求台中市政府及捷運公司究責到。圖／黃守達提供
台中市議員謝志忠、張玉嬿、王立任及黃守達要求台中市政府及捷運公司究責到。圖／黃守達提供

興富發建設工地吊臂10日砸進台中捷運，導致1死10傷事故。人權學者林淑雅罹難，今天逢事故第7天，市議員謝志忠等人逢「頭七」要求議場全體默哀，質疑相關單位錯失黃金救援時間，要求究責。

原住民議員黃仁質詢，也以鮮花悼念林淑雅老師，思及她無助躺在中捷軌道上，令人不捨。

謝志忠等人質詢時指出，今天是林淑雅頭七，要求市府備詢官員一起為罹難的林淑雅默哀。

謝志忠指出，從中捷列車撞上吊臂，到發現林淑雅老師卡在軌道下待避空間，已隔49分鐘，救出已51分鐘，現在無法得知如立即救出是否有一線生機，但錯失51分黃金救援時間是事實，市府應究責。

台中捷運運務處長許泰銘指出，事件發生第一時間因列車上有傷患，第一階段搜尋重點是以在車上、車內的旅客為優先，並疏散旅客下軌道，同時也有針對車子周圍及走道可看到的位置檢視，第二階段由搶修大隊進入車廂等檢視。

副市長黃國榮及中捷總經理莊明聰都表示，必須痛定思痛，檢討救援作業。

市議員張玉嬿、王立任、黃守達、謝志忠質疑，中捷舊的SOP程序繁瑣無法緊急應變，對外公布應變措施慢半拍，意圖隻手遮天，仔細檢視工安、軌道異常、站體缺失，行車運轉規章都大有問題，管理階層難辭其咎，監理機關交通局也失職，應該為錯誤政策負責。

林淑雅老師罹難今頭七，市府官員默哀。記者陳秋雲/攝影
林淑雅老師罹難今頭七，市府官員默哀。記者陳秋雲/攝影

台中捷運 林淑雅 謝志忠

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