台中LaLaport開幕 市府：為經濟注活水

位於台中的三井LaLaport大型購物中心今天剪綵開幕，業者首年營業目標為新台幣65億元。台中市副市長王育敏表示，LaLaport在台中為東區經濟注入新活水，歡迎企業持續投資台中。

三井台中LaLaport大型購物中心分為「北館」與「南館」二棟建築，其中南館於今年1月17日試營運，北館4月起試營運，全館今天剪綵開幕，總計有300家專櫃進駐。

購物中心今天舉辦開幕活動，三井不動產株式會社代表取締役會長菰田正信、台灣糖業公司董事長楊明州、立委黃國書與台中市副市長王育敏等人皆出席。

菰田正信會中致詞時表示，LaLaport台中是台灣首座LaLaport，結合集團在日本、台灣以及全球各地的營運經驗，非常感謝台中市政府、台灣糖業公司與協力廠商的支持，期待能用高品質服務打造消費型設施。

王育敏接受媒體聯訪時表示，自三井集團宣布繼台中港Outlet後加碼投資東區，市府隨即成立跨局處專案小組提供協助。翻轉台中東區與中區舊城區，是市府的首要目標，LaLaport在台中設立後為東區經濟注入新活水，歡迎企業投資台中，市府將全力協助促投資落地。

三中東區啦啦寶都公司董事總經理川邊直樹說，LaLaport台中自試營運以來，每日平日約有超過2萬2000人次、假日約4萬5000人次入館，期許首年的營業目標為65億元，3年後每年為100億元，看好區域消費力與未來發展。