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秀傳員工穿新制服走秀 形塑健康專業形象

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化秀傳醫療體系今天在彰濱秀傳醫院，舉辦一場別開生面的「服務禮儀種子講師動態展演成果發表會」，由員工穿著新制服走秀，塑造體系的專業健康形象，記者劉明岩／攝影
彰化秀傳醫療體系今天在彰濱秀傳醫院，舉辦一場別開生面的「服務禮儀種子講師動態展演成果發表會」，由員工穿著新制服走秀，塑造體系的專業健康形象，記者劉明岩／攝影

醫院不只是救人醫病，也是服務業，彰化秀傳醫療體系今天在彰濱秀傳醫院，舉辦一場別開生面的「服務禮儀種子講師動態展演成果發表會」，由員工穿著新制服走秀，塑造體系的專業健康形象，

秀傳醫療體系營運長陳秀珠表示，為了因應時代潮流與醫院未來發展需求，提升秀傳競爭力，需要建構一支專業形象的接待團隊，給予顧客良好的第一印象。從去年3月策劃服務禮儀品質提升專案，聘請專業服務禮儀專家暨企業形象顧問培訓講師後，彰化兩院區的員工滿意度皆明顯上升，2020到2022年彰化秀傳從82%上升到86.1%，彰濱秀傳從69%上升到72.8%，服務品質提升推動的肯定。

今年適逢秀傳50周年慶，中部院區總院長黃士維表示，除了服務禮儀種子講師培訓，也進行前台行政人員及VIP單位護理師制服更新規畫，以秀傳企業形象LOGO幸運草設計發想，藍天白雲加上服務天使心，前台行政人員新制服以碧湖綠及墨璽綠為主色，綠色代表清新、希望、安全、舒適、放鬆，護理師制服以Tiffany藍為主色，整體設計顯現高雅、專業，可帶給顧客溫暖、貼心的服務感受。

彰濱秀傳院長顏鴻章也表示，服務從心出發，從服裝外表儀容到接待、電梯、電話禮儀，讓優質服務的理念化為具體行動，落實於日常工作中，也培訓各單位服務禮儀種子展開部門內自主查核，並定期稽查，以督促全體員工，為顧客及病人提供適切且高品質的醫療服務。

彰化秀傳醫療體系今天在彰濱秀傳醫院，舉辦一場別開生面的「服務禮儀種子講師動態展演成果發表會」，由員工穿著新制服走秀，塑造體系的專業健康形象，記者劉明岩／攝影
彰化秀傳醫療體系今天在彰濱秀傳醫院，舉辦一場別開生面的「服務禮儀種子講師動態展演成果發表會」，由員工穿著新制服走秀，塑造體系的專業健康形象，記者劉明岩／攝影

制服 彰化

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