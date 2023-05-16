海線觀光讓遊客看工地？中市府：海生舘拚明年底試營運

台中國際機場7月推出日本名古屋、韓國釜山、澳門、濟州、越南峴港5條直飛航線，市長盧秀燕說「我們準備好了！」議員楊典忠說，海線觀光看到吃不到。機場捷運還看不影，海洋生態館還是工地，如何吸引國際客？

市府表示，海生館本體113年完工，文化園區將今年6月進行地方產業說明會。

楊典忠指出，市府行銷海線觀光，持續在海線規劃新建設如媽祖文化園區及海生館等觀光景點，冀望未來郵輪岸上觀光旅程增添不同選擇，吸引遊客。

楊典忠表示，台中準備好甚麼？機場捷運還在審查中，海洋生態館至今還是工地，大安媽祖園區雕像還在設計，而且兩年內還不確定會完工。國際觀光遊客來台中海線要坐公車看工地？

楊典忠表示，海生館與大安媽祖園區都歷任3屆市長至今未完工，今天掛在海生館的工程告示牌，完工日期還停在112年3月2日，為什麼現場還是工地、垃圾？一再延宕的原因是甚麼？目前工程進度94%，未來大洋缸測試還需要半年，如順利完成廠商交接後，內部裝修一年內營運，能趕在盧市長任期最後一年開幕嗎？

大安媽祖園區目前還是只有基座，媽祖雕像捐贈計畫內容是甚麼？審查結果也沒消息？建商斷臂掉落中捷事件，會不會造成工程延宕或影響捐贈計畫期程？

副市長黃國榮表示，海洋生態館與大安媽祖園區完成之後，配合原有高美濕地、鎮瀾宮在地景點，會有加乘效果，海生館會盡全力年底完工，交給OT廠商後，明年底試營運。

觀旅局長陳美秀表示，海生館本體預計113年底完成，館前道路開通將配合開幕前完成，大安媽祖雕像捐贈計畫已經通過諮詢會議，已經進入細部設計，文化園區將今年6月進行地方產業說明會，未來將文化園區招商出租活化，希望今年可以進來1~2艘郵輪，帶動海線觀光。