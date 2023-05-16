乘客按緊急按鈕程序 中捷將修正SOP加強宣導

台中捷運事故釀死傷，台中市議員黃守達等人今天表示，乘客對車廂內的緊急按鈕配置都不清楚。中捷指出，會將乘客於緊急狀況按緊急按鈕程序，列入SOP修正範圍內，並加強宣導。

台中捷運隔音牆10日遭建案吊臂砸破，造成1死10傷，民進黨台中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、施志昌、林祈烽等人，今天在市議會交通地政業務質詢中要求中捷儘速推出清楚的緊急應對SOP，並加強民眾的乘車安全宣導。謝志忠更請大家為罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅起立默哀30秒。

黃守達表示，中捷事故發生後，許多民眾都在詢問，如果再遇到同樣的情況，乘客可以採取什麼行動挽救，包括在場備詢的副市長黃國榮及很多民眾，都對車廂內的相關緊急按鈕都不清楚，顯示中捷的安全宣導有多失敗。

黃守達指出，中捷綠線車廂內設置有「緊急對講機」及「緊急按鈕」，並貼有「緊急通報程序」規定，明確指出若緊急時可透過對講機與行控中心通話，依照行控中心指示後可打開護蓋，按下緊急按鈕，列車將停靠下一車站。但這樣的機制卻完全未見中捷網站有任何宣導，即便嚴重事故發生後也未見補救。

經黃守達確認，若列車尚未發車，按下緊急按鈕，列車將不會啟動。他強調，如果中捷平時能夠做好宣導，讓乘客對此按鈕的功能有充分認知，當時目擊車前障礙物的乘客都有可能去按下這救命的鈕，也許就有機會挽回這個悲劇。

中捷總經理莊明聰回應，未來會將乘客於緊急狀況下按下緊急按鈕，可不須通過行控中心確認，列入SOP的修正範圍內，並加強宣導。

中捷公司運務處長許泰銘進一步說明，原本乘客要按車廂內緊急按鈕，依現行程序需先透過對講機跟行控中心聯絡說明緊急狀況後，才能按下緊急按鈕。未來遇緊急狀況，乘客可先按下緊急按鈕後，再透過對講機跟行控中心通報狀況，中捷會在這週修正告示內容重新張貼公告。