快訊

吳奇隆劉詩詩又爆冷戰3年？孩子在哪就學夫妻意見分歧

曹興誠給郭台銘第2封信：應跟「胳膊往外彎的蠢人」保持距離

乘客按緊急按鈕程序 中捷將修正SOP加強宣導

中央社／ 台中16日電

台中捷運事故釀死傷，台中市議員黃守達等人今天表示，乘客對車廂內的緊急按鈕配置都不清楚。中捷指出，會將乘客於緊急狀況按緊急按鈕程序，列入SOP修正範圍內，並加強宣導。

台中捷運隔音牆10日遭建案吊臂砸破，造成1死10傷，民進黨台中市議員黃守達、謝志忠、張玉嬿、王立任、施志昌、林祈烽等人，今天在市議會交通地政業務質詢中要求中捷儘速推出清楚的緊急應對SOP，並加強民眾的乘車安全宣導。謝志忠更請大家為罹難的靜宜大學法律系助理教授林淑雅起立默哀30秒。

黃守達表示，中捷事故發生後，許多民眾都在詢問，如果再遇到同樣的情況，乘客可以採取什麼行動挽救，包括在場備詢的副市長黃國榮及很多民眾，都對車廂內的相關緊急按鈕都不清楚，顯示中捷的安全宣導有多失敗。

黃守達指出，中捷綠線車廂內設置有「緊急對講機」及「緊急按鈕」，並貼有「緊急通報程序」規定，明確指出若緊急時可透過對講機與行控中心通話，依照行控中心指示後可打開護蓋，按下緊急按鈕，列車將停靠下一車站。但這樣的機制卻完全未見中捷網站有任何宣導，即便嚴重事故發生後也未見補救。

經黃守達確認，若列車尚未發車，按下緊急按鈕，列車將不會啟動。他強調，如果中捷平時能夠做好宣導，讓乘客對此按鈕的功能有充分認知，當時目擊車前障礙物的乘客都有可能去按下這救命的鈕，也許就有機會挽回這個悲劇。

中捷總經理莊明聰回應，未來會將乘客於緊急狀況下按下緊急按鈕，可不須通過行控中心確認，列入SOP的修正範圍內，並加強宣導。

中捷公司運務處長許泰銘進一步說明，原本乘客要按車廂內緊急按鈕，依現行程序需先透過對講機跟行控中心聯絡說明緊急狀況後，才能按下緊急按鈕。未來遇緊急狀況，乘客可先按下緊急按鈕後，再透過對講機跟行控中心通報狀況，中捷會在這週修正告示內容重新張貼公告。

台中捷運 車廂

延伸閱讀

林淑雅為人權發聲！達賴喇嘛贈最高榮譽 「哈達」 蔡總統今赴嘉義弔唁

林淑雅回家了 林母自責：曾要女兒多搭捷運較安全沒想到卻害她

林淑雅躺軌道下50分鐘才被發現 中捷：檢討巡軌作業

中捷意外靜宜大學老師林淑雅喪命 遺體修復9小時讓她「回嘉」

相關新聞

興富發台中文心愛說商辦當住宅賣？ 仲介業者：房市多頭時常見

台中市議員質疑興富發的台中市的文心愛悅建案把1至11樓的商辦當成住宅銷售，興富發則聲明他們依市府核准內容銷售，至於消費者...

台中捷運意外啟示 學者強調公安是必要投資

編按：台中捷運上週三（10日）發生列車撞上興富發建築工地掉落塔吊的意外，造成1死10傷。事發過後各界究責及事故檢討聲浪四起。《鳴人堂》特別專訪災害應變專家，美國安柏瑞德航天大學安全與應急機關管理學系副教授張賢龢，從這起意外檢視台灣災害防救的根本問題。

影／許淑華總質詢初體驗 議員送「金鞭」籲鞭策官員

南投縣發展沉痾已久，縣議員簡千翔、林儒暘今在議會總質詢要求縣府通盤檢討全縣土地，活化利用縣地，營造新市鎮；簡千翔更批「南...

海線觀光讓遊客看工地？中市府：海生舘拚明年底試營運

台中國際機場7月推出日本名古屋、韓國釜山、澳門、濟州、越南峴港5條直飛航線，市長盧秀燕說「我們準備好了！」議員楊典忠說，...

台中微笑單車變「苦笑」單車 議員批借還車折騰人

台中市YouBike累積騎乘突破7000萬人次，單月騎乘人次持續刷新，最高達159萬人次。議員林祈烽說YouBike客服...

物價飛漲流標3次 埤頭鄉公所新大樓工程今動土

彰化縣埤頭鄉公所綜合行政大樓工程歷經原物料飛漲，第四次招標終於成功發包，鄉公所今天舉行動土典禮，預計2025年元月完工，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦