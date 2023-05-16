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參加教部實務專題製作大賽 朝陽科大學生展現創意獲大獎

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
朝陽科技大學休閒事業管理系學生結合運動器材及數據分析，研發可運用於智慧健身房之系統，獲得佳作。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學休閒事業管理系學生結合運動器材及數據分析，研發可運用於智慧健身房之系統，獲得佳作。圖／朝陽科技大學提供

朝陽科技大學學生參加教育部「全國技專校院學生實務專題製作競賽暨成果展」休閒事業管理系學生勇奪家政餐旅食品群第1名及佳作，視覺傳達設計系學子也獲得動漫互動多媒體群第3名，成果受矚目。

這項比賽有1362件作品報名，僅147件進入決賽，競爭十分激烈。獲第1名的「銀養樂活-溯源黑米榖物商品創新研發」選用朝陽農產加工驗證中心檢驗合格的溯源黑米，開發出8項黑米穀物創意產品，並導入新的營運模式，以低碳水化合物為訴求，達成SDGs消除飢餓、健康福祉和永續發展目標。

指導老師陶冠全說，未來將設立中央廚房及展示店，並透過社群媒體，以及與農企業合作推廣，走向「創意、零添加、銀養友善食品」目標。

獲佳作的「建立以感測器評估器械型健身動作正確性之標準化系統」結合SPOZ運動健康養成系統，將感測器安裝在固定式健身器材進行訓練，健身者只要連接上APP，沒有教練也可以透過數據分析，修正錯誤的健身動作，增加了實用性及便利性。

指導老師毛祚彥說，這項成果可運用於以「智慧管理」與「永續發展」為基礎之運動場域，結合大專校院首創「朝陽智慧AI無人健身房」，成為時下熱門的選擇。

視覺傳達設計系學生也以全3D動畫短片「Padre (父親)」獲得動漫互動多媒體群第3名，作品以水都威尼斯為背景，描述父子親情，呈現出義式華麗的渲染風格。

朝陽科技大學休閒事業管理系學生勇奪家政餐旅食品群第1名，並與教育部技職司司長楊玉惠（前排右二）合影。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學休閒事業管理系學生勇奪家政餐旅食品群第1名，並與教育部技職司司長楊玉惠（前排右二）合影。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學視傳系學生獲得動漫互動多媒體群第3名。圖／朝陽科技大學提供
朝陽科技大學視傳系學生獲得動漫互動多媒體群第3名。圖／朝陽科技大學提供

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