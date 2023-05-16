物價飛漲流標3次 埤頭鄉公所新大樓工程今動土

彰化縣埤頭鄉公所綜合行政大樓工程歷經原物料飛漲，第四次招標終於成功發包，鄉公所今天舉行動土典禮，預計2025年元月完工，屆時落成啟用除了行政辦公廳舍，還將提供公共托育、在地農特產品展售等多功能服務。

埤頭鄉綜合行政大樓座落原辦公廳舍北邊約200公尺的合興村籃球場，鄉長杜懿彩主持鄉公所綜合行政大樓動土典禮，邀請縣政府參議曾金來、民政處長賴致富和縣議員李浩誠、劉淑芳和埤頭鄉代表會主席張景舜等人持金鏟完成奠基儀式。

杜懿彩表示，埤頭鄉公所現有公廳舍1969年興建迄今，1985年、1996年各完成一次兩修建，新舊建物銜接處逢雨易漏，辦公和停車的空間不足，建物的機水電、資訊等設備老舊，鄉公所籌畫興建新辦公廳舍卻礙於自有財源拮据，幸有內政部、衛服部、縣政府補助經費，鄉代會支持預算，今天得以動工興建。

埤頭鄉綜合行政大樓地下1層、地上4層，地坪1044平方公尺，總樓地板面積4800平方公尺，內政部補助1億元，衛服部補助1399萬400元，縣政府補助1000萬元，加上鄉公所自籌，總工程經費1.96億元，今年2月3日以1億7771萬元決標，規畫興建室內36個停車位、室外50個停車位，鄉公所和鄉代會合署辦公之外，還有多功能會議室、集會大禮堂、公共托育中心、在地農特產展售廣場等多元使用空間。