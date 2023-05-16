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南投縣議會總質詢 議員贈金鞭盼許淑華鞭策團隊

中央社／ 南投16日電
南投縣議員簡千翔今在議會總質詢時，送縣長許淑華1條金鞭，盼她鞭策縣府團隊。聯合報系記者賴香珊／攝影
南投縣議員簡千翔今在議會總質詢時，送縣長許淑華1條金鞭，盼她鞭策縣府團隊。聯合報系記者賴香珊／攝影

南投縣議會今天議程安排縣政總質詢，有議員質詢時贈送縣長許淑華1條金鞭，期盼縣長鞭策縣府團隊；許淑華則說，除了鞭策團隊外，她也鞭策自己，根據議員建議推動縣政工作。

南投縣議會第20屆第一次定期會議程為縣政總質詢，台灣民眾黨籍南投縣議員簡千翔、中國國民黨籍南投縣議員林儒暘，質詢時要求縣府通盤檢討全縣土地，活化利用縣地。

簡千翔說，南投縣又老又窮，需要有「神力女超人」之稱的縣長許淑華來改變南投，他要贈送縣長1條神力女超人使用的金鞭，希望縣長好好鞭策各局處室，拴緊螺絲，落實在縣長選舉提出的「宜居城市」政見，也要求縣府針對南投市等城區通盤檢討，以市區為單位進行整體規劃，營造新市鎮吸引人口。

林儒暘則指出，外縣市都已有青年住宅、國民運動中心等基本建設，但南投都沒有，縣府在土地使用上已經很久沒有通盤檢討，很多土地受限制無法妥善發展，不僅無法營造新市鎮，老街區也無法活化，縣府應正視處理。

許淑華則回應說，自上任後就很重視南投市及各鄉鎮發展停滯落後的情況，已立即委託專業機構盤點全縣土地發展現況。

許淑華指出，她會主動通盤檢討都市計畫不符時宜又造成發展停滯的公園綠地、市場預定地等未開發的公設地，推動縣府善用抵費地資源，靈活建設開發，帶動各鄉鎮市嶄新的區域活化發展，同時也讓民眾實質受惠。

南投 許淑華 議員

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