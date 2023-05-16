台中近5千人買好市多「A肝莓」 盧秀燕：目前無確診案

美式賣場好市多進口綜合梅日前遭檢出A肝病毒，中市衛生局依據賣場資料，8日發出4942則關懷簡訊；市長盧秀燕表示，共有175位民眾回報身體些微不適，其中多為腸胃症狀，目前並無確診A型肝炎案例，但潛伏期長達60天，市民若有身體不適，請盡速就醫並回報衛生局。

盧秀燕今早主持市政會議。盧說，依美式賣場提供清冊，市府已發出4942則關懷簡訊，截至昨天下午5時，共有175位民眾回報誤食，並有身體不適，市府逐一追蹤，其中43名願意就醫，其餘則持續追蹤關懷，並自主健康管理60天，目前無確診情形。

衛生局長曾梓展說，衛生局日前獲知共約8千多位民眾有在北屯、南屯好市多購買莓果，其中3千多位為外縣市民，台中市共4900多位，市府衛生局已發出健康關懷簡訊及調查表，將持續追蹤與關懷。

曾梓展提到，曾也說，A肝屬於糞口途徑傳播，市府日前也向業者提出，同住家人也應列為可接受免費檢驗的對象；誤食A肝莓果身體不適症狀包含腹痛、噁心、嘔吐等，以腸胃不適症狀最多，目前回報民眾並未有身體嚴重不適

衛生局表示，為掌握購買好市多問題莓果的民眾及親友健康狀況，已責令好市多依據購買者清單(購買期間：冷凍三種綜合莓今年3月2日至4月11日；冷凍藍莓今年2月17日至4月30日)，逐一聯繫消費者，提醒勿食用該批食品。

民眾已食用，則提醒其自最後一次食用日，次日起進行自身健康狀況監測60天，另衛生局依好市多提供上述期間的購買清單計8357人次，其中台中市計有4942人，5月8日已發送簡訊關懷、提供A肝醫療資訊，並請不適症狀者填報網路問卷。