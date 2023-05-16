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中捷應變SOP調整 議員籲勿因壓力下匆促改變

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中捷運應變SOP，已改成全程打開駕駛平台，讓隨車員遇險隨時可停車。記者洪敬浤／攝影
台中捷運應變SOP，已改成全程打開駕駛平台，讓隨車員遇險隨時可停車。記者洪敬浤／攝影

中捷豐樂公園站事故發生後，連日在市議會備受質疑，市議員李中指出，不少議員紛紛問責或建議，他擔心中捷高層出現頭痛醫頭、腳痛醫腳或因噎廢食的變動舉措。提醒中捷運要改變任何標準作業程序，務必要有科學驗證，切莫因壓力而急促改變。

藍綠議員針對中捷撞上掉落的塔吊臂事故，檢視行控中心、隨車員到保全各項舉措，中捷提出3項修正SOP、兩項設施優化。

市議員蕭隆澤指出，修正之一，列車駕駛平台將全程打開，遇險時隨車員可馬上按鈕停止列車。他指出，駕駛平台是否會被其他人亂按，造成另外的公安？中捷總經理莊明聰說，保證不會。

李中指出，中捷的機廠與軌道均屬於台電I組（特高壓），在分區輪流停電機制下屬於不會停電的群組，因此，中捷除與台電建立快速確認機制外，日後要透過訓練讓員工認知到，當行控中心有電而軌道電力有異常時，應往軌道有異常事故的方向來進行排除，而非耗時與台電確認是否停電。

李中表示，這幾天許多議員紛紛向中捷提出質詢與建議，中捷似乎因壓力而急於改變許多措施；但標準作業程序的訂定，是需要與職務、職責、工作程序做整合思考，需要經過驗證。他建議中捷管理高層要回歸科學與理性，不要匆促決策而陷入父子騎驢的窘境，避免出現朝令夕改的不確定性。

李中說，這次的事件除了檢討標準作業程序與改善措施外，人員流動率過高的問題，也請中捷要一併思考，基層人員的薪資調整議題已刻不容緩，像去年那樣，離職人數遠高於新進人數的現象如持續出現，對中捷服務品質與運作安全也會是潛在的威脅，中捷公司不可不慎。

台中市議員李中要求中捷決策，須科學理性，不要父子騎驢。圖／李中提供
台中市議員李中要求中捷決策，須科學理性，不要父子騎驢。圖／李中提供

中捷 議員 停電

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