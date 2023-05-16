台74北屯崇德段今晚封閉車道施工到明天 警籲提前改道

高公局第二新工處今天晚上9時30分起至明天清晨5時30分，將進行台74線銜接國道一號工程作業，預計封閉74線14K+500到17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，以及封閉北屯一入口匝道、西向潭子入口匝道，警方提醒用路人提早改道。

交通部高速公路局第二新建工程處，為辦理國道1號增設銜接台74線系統交流道工程，預計在今晚（16日）晚間9時30分至翌日（17日）清晨5時30分，暫時封閉台74線14K+500到17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道，進行台74線橋面二次銜接、鋼箱梁吊裝臨時支撐架基座模板組立、混凝土澆置作業。

因應台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，東向北屯一入口匝道、西向潭子入口匝道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行。

第五警分局表示，用路人如欲避開此施工路段，東行可提前於西屯三、北屯一及北屯二交流道匯出，西行可在潭子、崇德交流道匯出提前改道改走平面道路(環中路)，以確保行車順暢；並可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

五分局表示，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。