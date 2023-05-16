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土地公廟被規劃為公園用地將被迫遷移 議員請命籲原址保留

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員陳雅惠呼籲市府，通盤檢討借住公園的土地公廟，原址保留重建。圖／陳雅惠提供
台中市議員陳雅惠呼籲市府，通盤檢討借住公園的土地公廟，原址保留重建。圖／陳雅惠提供

位在台中市13期重劃區內的半平厝福德正神廟，原址已規劃為公園用地，將被迫遷移。市議員陳雅惠今在議會質詢為土地公請命，要求市府針對全市土地公廟涉及土地使用變更程序，通盤檢討，輔導原址保留重建。

地政局長吳存金表示，目前市府都發局規劃半平厝福德正神廟為公園用地，宮廟是由民政局主管，需符合條件，由民政局提請變更都市計畫為宗教專用區要件。至於目前為公園用地，須另協商建設局是否就現況接管。

市議會16日舉行交通地政委員會業務質詢，市議員陳雅惠、陳俞融、謝家宜、陳淑華、蕭隆澤、張芬郁等人，關心福德祠土地公「住」的問題。

陳雅惠指出，位在13期重劃區的半平厝福德正神廟，現址發展至今已超過百年以上歷史，是當地的信仰中心。重劃時並沒有宗教專用區的設置，歷經三任市長始終等不到配套。

陳雅惠說，台灣不少福德祠都是「借住」在公園等公有地上，有關半平厝福德正神廟，涉及土地使用變更程序，希望地政局輔導原址保留重建。

全市還有許多土地公廟，都面臨同樣的問題，希望通盤檢討，協助解決福德正神「住」的問題，避免居無定所，四處流浪，讓信徒不捨與難過。

陳雅惠 土地公 重劃區

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