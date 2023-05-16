林信造病友感恩繪畫展 童醫院地下一樓轉角藝術空間展出
童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間目前正展出「林信造病友感恩繪畫展」，展至6月29日，林信造畫出了一幅幅對於生命的韌性，及廣闊的心胸視野。
78歲林信造，從小對藝術創作有興趣，但為了生計需努力工作，直到退休後才真正投入到繪畫世界，他師承已故的水彩畫泰斗陳陽春大師，畫布呈現的題材都是取景於大自然風貌，特別喜愛各式瀑布美景。
林信造長年在童綜合醫院看診，心臟內外、骨科、泌尿、胸腔內科與神經內科等都曾尋求疾病治療，因此了解病人在醫院等待治療時所需的精神慰問與陪伴，他這次展出19幅水彩畫作，希望能撫慰每位病人的苦悶，並分享大自然的美麗，鼓勵大家放開自我狹隘的心胸，用另一種視野看待疾病與事物。
林信造表示，他從小到老從未放棄過繪畫，再次提起畫筆，5年內畫了近百幅作品，實踐了對藝術的念想，因為繪畫讓自己忘卻疾病的困擾，讓頭腦更清晰。
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