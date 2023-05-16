快訊

挺郭挺侯頻放話帶風向 朱夜會郭侯掀底牌 誰最符合徵召3條件？

金曲獎入圍名單出爐！青峰、熊仔拚歌王　徐佳瑩、A-Lin爭歌后

微軟電腦也能用蘋果iPhone「iMessage」了！Win10、Win11都能用 限制一次看

林信造病友感恩繪畫展 童醫院地下一樓轉角藝術空間展出

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
林信造病友感恩繪畫展，目前在童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間展出。圖／童綜合醫院提供
林信造病友感恩繪畫展，目前在童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間展出。圖／童綜合醫院提供

童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間目前正展出「林信造病友感恩繪畫展」，展至6月29日，林信造畫出了一幅幅對於生命的韌性，及廣闊的心胸視野。

78歲林信造，從小對藝術創作有興趣，但為了生計需努力工作，直到退休後才真正投入到繪畫世界，他師承已故的水彩畫泰斗陳陽春大師，畫布呈現的題材都是取景於大自然風貌，特別喜愛各式瀑布美景。

林信造長年在童綜合醫院看診，心臟內外、骨科、泌尿、胸腔內科與神經內科等都曾尋求疾病治療，因此了解病人在醫院等待治療時所需的精神慰問與陪伴，他這次展出19幅水彩畫作，希望能撫慰每位病人的苦悶，並分享大自然的美麗，鼓勵大家放開自我狹隘的心胸，用另一種視野看待疾病與事物。

林信造表示，他從小到老從未放棄過繪畫，再次提起畫筆，5年內畫了近百幅作品，實踐了對藝術的念想，因為繪畫讓自己忘卻疾病的困擾，讓頭腦更清晰。

林信造病友感恩繪畫展，目前在童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間展出。圖／童綜合醫院提供
林信造病友感恩繪畫展，目前在童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間展出。圖／童綜合醫院提供

畫作

延伸閱讀

號稱初學者的「玉山前鋒」！一場考驗體能和意志的山行，感受「美的要死」的大自然

奇美博物館推適合6至10歲兒童夏令營 今起早鳥預購優惠

直島旅館ろ霞獲2023 iF設計獎！11間客房展出岡田佑里奈橫跨繪畫與攝影界線新作

台中美術家接力展！ 陳麗娟油畫展「如歌行旅」登場

相關新聞

影／許淑華總質詢初體驗 議員送「金鞭」籲鞭策官員

南投縣發展沉痾已久，縣議員簡千翔、林儒暘今在議會總質詢要求縣府通盤檢討全縣土地，活化利用縣地，營造新市鎮；簡千翔更批「南...

林信造病友感恩繪畫展 童醫院地下一樓轉角藝術空間展出

童綜合醫院地下一樓轉角藝術空間目前正展出「林信造病友感恩繪畫展」，展至6月29日，林信造畫出了一幅幅對於生命的韌性，及廣...

怕塞請改道！國3快官到彰化系統北上22日至31日施工

國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202公里-200公里)路段，5月22日至31日伸縮縫施工，部分車道將封閉，高速公...

東勢林管處和佳陽部落共同種植台灣山茶 共創原鄉林下經濟

東勢林區管理處與梨山地區佳陽部落合作，在森林下種植100株台灣山茶眉原山特有品系樹苗，期待未來提高梨山地區林農造林意願，...

420一雨成災 鹿港與芳苑的老街淹水問題有解

今年4月20日上午豪大雨，彰化縣鹿港老街、芳苑鄉王功老街與芳苑鄉新街1小時內變成水鄉澤國，今天縣長王惠美和地方人士會勘新...

國產署收管首日 台中霧峰光復新村1空屋燒毀

台中市霧峰區光復新村原為省府宿舍，原本由中市府代管，部分建物整修後作為青創基地與NGO進駐，國產署昨起收回管理，沒想到昨...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦