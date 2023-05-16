影／許淑華總質詢初體驗 議員送「金鞭」籲鞭策官員

南投縣發展沉痾已久，縣議員簡千翔、林儒暘今在議會總質詢要求縣府通盤檢討全縣土地，活化利用縣地，營造新市鎮；簡千翔更批「南投才是又老又窮」送縣長許淑華1條金鞭，盼她鞭策縣府團隊。許淑華說，除鞭策團隊，也會自我鞭策，她上任後已著手盤點全縣土地，相關報告今年出爐，後續將詳細探討規畫發展。

縣議員簡千翔指出，高雄前市長韓國瑜一句「高雄又老又窮」，全國譁然，其實「南投才是又老又窮」，全縣13鄉鎮市有7個老年人口比例逾20%，GDP在國內排名更是後段班，亟需有「神力女超人」之稱、有魄力的縣長許淑華來改變南投。

簡千翔為此在質詢時，送上1條神力女超人的金色鞭子給許淑華，他說，縣長是縣民的希望，他將代表縣民最嚴厲、最務實監督許淑華，也希望她好好鞭策各局處室，讓各局處室拴緊螺絲，並且落實她在縣長選舉提出的「宜居城市」政見。

簡千翔隨後話鋒一轉，他認為，南投縣都市計畫腳步嚴重落後，跟不上其他都市的發展，不論是建設、交通、教育等公共建設太少，青年居住大不易，要求針對南投市等城區通盤檢討，以市區為單位整體規畫都市計畫，營造新市鎮吸引人口。

縣議員林儒暘也表示，青年住宅、國民運動中心在外縣市已是基本建設，但南投都沒有，這影響青年回流；縣府在土地使用上許久未通盤檢討，很多土地受限沒能妥善發展，不僅無法營造新市鎮，老街區也無法活化，縣府應正視並處理。

對此，南投縣長許淑華說，她上任後就已請規畫公司盤點全縣土地，後續就透過通盤檢討、市地重劃、區段徵收等增加縣有地，並解編限制多年的用地，才有空間規畫發展，而盤點報告今年就會出爐，將做詳細探討，讓土地活化利用或解套。

至於許淑華獲贈金鞭，她則說，今天是她第一次接受縣議會總質詢，從質詢中了解南投縣困境，她也清楚議員贈鞭，是要她好好鞭策縣府團隊，她同時也會自我鞭策，針對縣議員提出南投縣的問題、建言，在議會指導下落實推動縣政工作。