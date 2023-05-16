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怕塞請改道！國3快官到彰化系統北上22日至31日施工

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)路段施工期間，短程往烏日及台中市區替代道路的改道路線圖。圖／高速公路局中區養護工程分局
國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)路段施工期間，短程往烏日及台中市區替代道路的改道路線圖。圖／高速公路局中區養護工程分局

國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202公里-200公里)路段，5月22日至31日伸縮縫施工，部分車道將封閉，高速公路局中區養護工程分局表示，施工期間為避免壅塞，建議用路人改道行駛。

施工期間及路段管制如下：5月22日上午10時到5月24日上午9時，封閉國道3號北上202公里-200公里內1、2車道；5月24日上午9時到5月26日下午5時封閉國道3號北上202公里到200公里第3車道及加速車道；5月29日上午10時到5月31日中午12時封閉國道3號北上202公里到200公里加速車道外側及外路肩。

高速公路局中區養護工程分局表示，施工期間為避免壅塞路段，建議遠程旅客由國道3號快官交流道駛離接台74線往彰化，銜接台14丙線後續接台1線，到王田交流道上國道1號往北行駛；或由國道3號快官交流道駛離接台74線往彰化，接台14丙線後續接台1線，到王田交流道上國道1號往南行駛，利用彰化系統交流道續接國道3號往北行駛。

短程旅客部分，往彰化市區建議利用國道3號快官交流道駛離接台74線往彰化，接台74甲線下匝道至台14線右轉進入彰化市區；往烏日、台中市區，則利用國道3號快官交流道駛離轉接台74線往台中進入台中市區；由台74線烏日匝道下銜接台1乙線，可往烏日及台中市區。

高速公路局中區養護工程分局表示，行經施工交通管制區域，請用路人依指示牌面及施工導引牌面行駛，並遵守管制人員導引減速慢行以確保行車安全，並隨時注意國道資訊可變標誌顯示訊息，並可撥打1968（路況查詢專線），以瞭解最新施工路況。

國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)路段施工期間，遠程往彰化以北接國道1號的改道路線圖。圖／高速公路局中區養護工程分局
國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)路段施工期間，遠程往彰化以北接國道1號的改道路線圖。圖／高速公路局中區養護工程分局
國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)路段施工期間，短程往彰化市區替代道路之改道路線圖
國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)路段施工期間，短程往彰化市區替代道路之改道路線圖
國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)路段施工期間，遠程往彰化以北接國道3號之改道路線圖。圖／高速公路局中區養護工程分局
國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202k-200k)路段施工期間，遠程往彰化以北接國道3號之改道路線圖。圖／高速公路局中區養護工程分局

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