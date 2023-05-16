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東勢林管處和佳陽部落共同種植台灣山茶 共創原鄉林下經濟

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
東勢林管處與梨山地區佳陽部落共同合作，在森林下種植100株台灣山茶樹苗。圖／東勢林管處提供
東勢林管處與梨山地區佳陽部落共同合作，在森林下種植100株台灣山茶樹苗。圖／東勢林管處提供

東勢林區管理處與梨山地區佳陽部落合作，在森林下種植100株台灣山茶眉原山特有品系樹苗，期待未來提高梨山地區林農造林意願，創造出地方獨特的林產品，達到「生活、生產、生態」三生共榮共存的山村新風貌。

東勢林管處指出，台灣山茶（Camellia formosensis）已列為林下經濟品項之一，屬台灣原生植物，這次與佳陽部落合作種植的是主要分佈於海拔700至1800公尺，北港溪北岸眉原山一帶的眉原山品系。

借重部落技術，選定大甲溪流域上游海拔約1850公尺的森林區域，在林下栽植100株台灣山茶培育，未來將以友善耕作方式保持其自然生長，不以截幹矮化、嫁接及淨土等慣行農法經營，瞭解台灣山茶的適應能力，分析茶葉內兒茶素等成份的變化。

佳陽社區發展協會理事長張守宏表示，他在佳陽部落農牧用地上種植烏龍茶已10多年，對栽培、烘焙技術有經驗，這次透過東勢林管處社區林業計畫支持下，種植原生的台灣山茶，頗具挑戰性，希望3到5年後可以採收，培育出獨特風味的茶香，創造出符合生態的高經濟飲品。

73歲的部落耆老劉清泰說，他非常喜愛山林，平時都會參與山林巡守，支持台灣山茶的林下栽植，因為梨山地區可供耕作的土地有限，較陡峭的地方種樹，可持水土保持，也希望能有經濟功能，增加地方的收入。

東勢林管處表示，台灣山茶葉片具有蜜香、肉桂、菇蕈、杏仁及咖啡等特殊風味，極具特色，該處期待與梨山在地社區的合作下，能產出獨特風味的茶產品，並以維護森林、永續經營及里山精神為核心價值，未來為產品做出市場區隔，提高消費者購買意願，活絡並增加山村收益。

東勢林管處與梨山地區佳陽部落共同合作，在森林下種植100株台灣山茶樹苗。圖／東勢林管處提供
東勢林管處與梨山地區佳陽部落共同合作，在森林下種植100株台灣山茶樹苗。圖／東勢林管處提供

梨山 茶葉

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