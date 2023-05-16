快訊

最新民調大選若三強鼎立！賴清德支持度都領先「勝侯郭柯」

優惠快存起來！麥當勞「5大品項」買1送1 微牽絲起司排堡限時回歸

蘋果iPhone 15鏡頭迎接大升級！平價款拍照「2亮點」更值得買了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

420一雨成災 鹿港與芳苑的老街淹水問題有解

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣長王惠美受理民眾陳情，聽取對於芳苑地區排水的建言。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美受理民眾陳情，聽取對於芳苑地區排水的建言。記者簡慧珍／攝影

今年4月20日上午豪大雨，彰化縣鹿港老街、芳苑鄉王功老街與芳苑鄉新街1小時內變成水鄉澤國，今天縣長王惠美和地方人士會勘新街的新設抽水站，未來12秒可抽乾一個標準游泳池水量，解決鹿港老街水患是開挖洛津國小地下，大雨來臨前當滯洪池，平日作為停車場。

王惠美上午到新街抽水站，縣議員張國棟、洪騰明和吳淑娟服務處主任、立法委員謝衣鳳服務處主任、芳苑鄉代會和村長等人士到場關心，對芳苑鄉沿海地區地盤下陷逢雨必淹，提出許多建言，希望縣政府趕快處理。

王惠美表示，今年4月20日上午強降雨，造成芳苑鄉新街、王功老街、鹿港老街等處淹水，縣政府先前已爭取中央補助3千萬元，因物價上漲，縣政府自籌300萬元，合計3300萬元發包新街抽水站工程，新裝設3部抽水機，每秒可抽水2.1噸，連同原有兩部抽水機每秒合計抽水0.6噸，可望在12秒抽乾一座標準游泳池水量，迅速排除積水。

王惠美又說，縣政府爭取經費和自籌款，將開挖鹿港老街旁的洛津國小地下作為滯洪池，今年6月動工，完工後不但汛期豪雨來臨時集納雨水，平日可當作停車場，規畫停放110輛汽車，紓解鹿港老街觀光停車問題，一舉兩得。

縣政府水利資源處指出，4月20日適逢大潮，芳苑鄉王功老街當天上午也和鹿港老街一樣積水，縣政府已協助芳苑鄉公所加強區域排水清淤，並放置23部大型機動式抽水機，每部每秒可抽0.3噸水量，日後再有豪大雨，鄉公所立刻運送到淹水區抽水，可望有效解除水患。

彰化縣芳苑鄉新街抽水站啟動後，可解決沿海地盤下陷積水問題。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉新街抽水站啟動後，可解決沿海地盤下陷積水問題。記者簡慧珍／攝影

老街 鹿港 王惠美

延伸閱讀

離開3C去運動 彰化要辦逾2千場活動讓親子好好玩

留英碩士返鄉創業 彰化老屋咖啡館成為慢飛天使實習園地

百年老校啟用新足球場 縣長王惠美邁步開踢贏掌聲

影／郭子乾受王惠美之邀主演反詐短片 郭董、衝衝衝都上身

相關新聞

影／許淑華總質詢初體驗 議員送「金鞭」籲鞭策官員

南投縣發展沉痾已久，縣議員簡千翔、林儒暘今在議會總質詢要求縣府通盤檢討全縣土地，活化利用縣地，營造新市鎮；簡千翔更批「南...

怕塞請改道！國3快官到彰化系統北上22日至31日施工

國道3號北上快官交流道至彰化系統路段(202公里-200公里)路段，5月22日至31日伸縮縫施工，部分車道將封閉，高速公...

東勢林管處和佳陽部落共同種植台灣山茶 共創原鄉林下經濟

東勢林區管理處與梨山地區佳陽部落合作，在森林下種植100株台灣山茶眉原山特有品系樹苗，期待未來提高梨山地區林農造林意願，...

420一雨成災 鹿港與芳苑的老街淹水問題有解

今年4月20日上午豪大雨，彰化縣鹿港老街、芳苑鄉王功老街與芳苑鄉新街1小時內變成水鄉澤國，今天縣長王惠美和地方人士會勘新...

國產署收管首日 台中霧峰光復新村1空屋燒毀

台中市霧峰區光復新村原為省府宿舍，原本由中市府代管，部分建物整修後作為青創基地與NGO進駐，國產署昨起收回管理，沒想到昨...

台中街頭藝人嘉年華 5月20、21日齊聚中央公園親子同樂

台中街頭藝術嘉年華20日、21日在中央公園登場，文化局今天表示，2天共邀請56組街頭藝人，規劃24場的動態演出及32場靜...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦