420一雨成災 鹿港與芳苑的老街淹水問題有解

今年4月20日上午豪大雨，彰化縣鹿港老街、芳苑鄉王功老街與芳苑鄉新街1小時內變成水鄉澤國，今天縣長王惠美和地方人士會勘新街的新設抽水站，未來12秒可抽乾一個標準游泳池水量，解決鹿港老街水患是開挖洛津國小地下，大雨來臨前當滯洪池，平日作為停車場。

王惠美上午到新街抽水站，縣議員張國棟、洪騰明和吳淑娟服務處主任、立法委員謝衣鳳服務處主任、芳苑鄉代會和村長等人士到場關心，對芳苑鄉沿海地區地盤下陷逢雨必淹，提出許多建言，希望縣政府趕快處理。

王惠美表示，今年4月20日上午強降雨，造成芳苑鄉新街、王功老街、鹿港老街等處淹水，縣政府先前已爭取中央補助3千萬元，因物價上漲，縣政府自籌300萬元，合計3300萬元發包新街抽水站工程，新裝設3部抽水機，每秒可抽水2.1噸，連同原有兩部抽水機每秒合計抽水0.6噸，可望在12秒抽乾一座標準游泳池水量，迅速排除積水。

王惠美又說，縣政府爭取經費和自籌款，將開挖鹿港老街旁的洛津國小地下作為滯洪池，今年6月動工，完工後不但汛期豪雨來臨時集納雨水，平日可當作停車場，規畫停放110輛汽車，紓解鹿港老街觀光停車問題，一舉兩得。