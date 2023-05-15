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台中街頭藝人嘉年華 5月20、21日齊聚中央公園親子同樂

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市文化局20、21在中央公園舉辦「2023台中街頭藝術嘉年華」，有雜耍等親子同樂活動。記者陳秋雲/攝影
台中市文化局20、21在中央公園舉辦「2023台中街頭藝術嘉年華」，有雜耍等親子同樂活動。記者陳秋雲/攝影

台中街頭藝術嘉年華20日、21日在中央公園登場，文化局今天表示，2天共邀請56組街頭藝人，規劃24場的動態演出及32場靜態展演，展現台中街頭藝人精湛的表演及手作絕技。

文化局長陳佳君表示，街頭藝術匯演率在5月13、14日在綠空鐵道、清水眷村文化園區登場，緊接著重頭戲「2023台中街頭藝術嘉年華」5月20、21日在中央公園登場。

陳佳君說，連續2天每日安排靜態、動態各10組街頭藝人登場表演，不但有樂團演唱、雜耍及特技表演等，適合親子同樂的藝術饗宴。

藝術嘉年華表演團隊除雙溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶外，還有幽默逗趣的小丑喜劇表演、動態氣球秀、鋼琴彈唱、扯鈴、街頭打擊等，2天共40組表演，每場表演都不重複。

文化局表示，現場另有藝術市集，各式手作工藝及彩繪呈現，還有限額免費的DIY體驗活動，提供親子假日同樂。

文化局 街頭藝人 親子

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