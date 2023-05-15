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中捷遇險可「用腳擋車門」議員直呼不可思議！受傷怎辦

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員林德宇指出，自動駕駛無法阻止列車前進，竟要肉身擋車門，不可思議。圖／林德宇提供
台中市議員林德宇指出，自動駕駛無法阻止列車前進，竟要肉身擋車門，不可思議。圖／林德宇提供

中捷公司昨起訂出遇險3招，其中是讓保全伸腳擋車門或月台門，阻止列車繼續行駛，市議員林德宇質疑，中捷這麼大的自動化駕駛系統，竟要靠伸腳被門夾來擋門？且要夾3次，才能確定停車，不科學更匪夷所思，且有夾傷之虞。

中捷運務處長許泰銘指出，因車門、月台門有防夾裝置，緊急狀況確實可行，施力安全係數在可控範圍，不致讓阻止者腳受傷。

台北捷運總經理黃清信也回應議員，將授權站務人員可透過阻擋車門等方式，阻止列車出發。林德宇問中捷是否也如此？

中捷指出，阻擋月台門或車門關閉，防止列車離站的作法是讓月台上的保全遇險時用腳擋住車門或月台門，當車門碰到障礙物時重新關閉3次，仍無法關起，車門就會全開，達到列車不會移動的目的。

議員林德宇表示，中捷如此龐大的自動駕駛系統，竟然是用土法煉鋼「肉身擋車」，完全不科學。他質疑，執行擋門是否會造成人員受傷？要不要改用木棍鋼棒？或乾脆發給「鋼鞋」。中捷表示，施力係數在安全範圍內，不至於受傷。

中捷 議員

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