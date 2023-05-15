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教廷駐華大使館代辦拜會 盧秀燕盼深化合作交流

中央社／ 台中15日電

教廷駐華大使館臨時代辦馬德範今天拜會台中市政府，市長盧秀燕表示，市府與天主教在教育、文化、公托、身心障礙福利等領域長期合作，期盼未來能深化彼此的交流與聯繫。

教廷是台灣目前唯一在歐洲的邦交國，位階相當於大使的馬德範（Stefano Mazzotti）下午率團到中市府拜會，由盧秀燕接待，雙方針對宗教、教育等議題進行交流。

盧秀燕會中指出，台中有不少天主教友、神職人員，而中市府與教廷所屬的各個天主教會、學校過去有長期的情誼與合作，包括教育、文化、公托、身心障礙福利等方面，市府也有許多業務是委託天主教學校或教會執行，感謝天主教會對於弱勢族群的關懷照料與貢獻。

馬德範指出，於去年8月來台，目前派駐在台北，因為遇到疫情，這是他第一次離開台北，拜訪其他台灣城市；很高興今日來訪台中，盼能更深入了解台灣各地風土民情。

馬德範還說，天主教到台灣傳教已非常多年，宗旨在於提升人性的尊嚴，並希望對整個世界發展能有所貢獻；天主教在台中的各級學校很重視全人教育，希望能培養身心健全的良好市民；教廷與天主教會也期待能與市府等不同機構合作，展開對話與交流，創造雙贏。

天主教台中教區主教兼靜宜大學董事長蘇耀文表示，天主教台中教區所屬的8所身心障礙福利服務機構與市府有很深厚的合作關係，盼共同努力，為有需要的弱勢朋友奉獻心力。

盧秀燕還向馬德範介紹台中獨特的飲食文化，推薦台中的各式糕餅，以及發源於台中的珍珠奶茶。馬德範說，未來若有機會很想嘗試看看。此外，對於盧秀燕致贈梨山高山茶，馬德範也表示，自己過去在歐洲習慣喝咖啡，派駐到台灣後，漸漸的喜歡上並改喝茶了。

盧秀燕 教廷

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