麥當勞停業再＋1！南投埔里店明天起閉店整修 居民哀號

台中逢甲、一中商圈及南投草屯等3家麥當勞預計本月底熄燈，引發關注。不料，今天再傳出，南投埔里麥當勞從明天下午2時起暫停營業，將閉店整修，預計6月下旬復業。消息一出，居民哀號「完了」，直呼「這1個多月的日子難熬了」。

麥當勞日前發聲明，台中逢甲麥當勞將於5月29日晚上8時結束營業，台中尊賢店、草屯中正店則將於5月底結束營業後搬遷。而因3家都是元老級速食店，消息一出引發熱議，台中人不捨感嘆，草屯人則因換地方後有得來速多表贊同。

沒想到，南投今再傳出，埔里信義店將從明天起暫停營業，埔里麥當勞也已在門口貼出公告稱，將進行餐廳整修，5月16日下午2時起暫停營業，預計於今年6月下旬恢復營業，屆時以全新的美學空間與面貌，帶給顧客更舒適的用餐經驗。

而埔里麥當勞將閉店整修，地方哀嚎一片，因埔里、仁愛、國姓、魚池等整個大埔里地區僅此一家，最近的草屯麥當勞月底也將停業搬遷，何時完成搬遷開幕也不確定，想吃麥當勞就得去南投南崗店，車程少說50分鐘，令居民直呼「完了」。

對比其他結束營業的地區，埔里鎮民慶幸只是暫停營業，但地方臉書社團仍熱烈討論，有人貼出「拭淚」或「哭臉」等圖片，甚至崩潰留言，「一個多月吃不到麥當勞」、「暫停營業這段時間也太難熬了」，但也有人樂觀表示「還有肯德基」。