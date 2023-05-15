台61線南下福興匝道 5月16日起封閉16天
彰濱鹿港工業區南側鹿安橋（彰30）銜接台61線西濱快速公路橋下道路工程，從明天起到5月31日將封閉台61線南下福興匝道，民眾可改走替代道路從台17線臨海路接彰濱五路轉台61線南下鹿港匝道。
為解決彰濱鹿港工業區鹿港區車流集中至鹿工路問題，彰化縣府爭取中央補助加上縣府配合款共1.1億元，闢建彰30鹿安橋銜接西濱快速公路橋下道路，5月16日起將進行台61線南下福興匝道聯絡道路護欄及瀝青路面工程，因此從明天起將封閉台61線南下福興匝道共16天，請民眾改道通行。
此段橋下道路工程北起於媽祖路（彰30）與西濱快速公路橋下處，位經鹿港鎮及福興鄉，終點止於西濱快速公路福興交流道南下迴轉道，總長約640公尺，全段預午今年8月完工，捷徑將可縮短過去2.8公里的距離，減少將近12分鐘路程，讓往返於工業區的貨運車、員工上下班通行更便利。
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