彰化中興莊營造文化園區衝青創願景 交通動線、停車空間待解決

彰化縣歷史建築中興莊斥資1億7940萬元進行第二期整修工程，將營造彰化眷村文化園區，但議員黃千宴說，中興莊周圍交通動線和停車問題都還沒解決，希望縣府不只要爭取活化歷史建物，後續的輔導和規劃等周邊配合也很重要，才能讓青創基地永續經營。

中興莊眷村是前國防部長高華柱的父親、抗日名將高芳先當年在山東率領「嶗山之獅」91師「大刀隊」享有盛名，政府來台後，與舊屬定居在彰化市中興莊，眷村建於1950年，占地4千多坪，國防部選定為全國13處眷村文化保存區之一，繼第一期2600萬元整修工程完成後，已有4區6業者以公益換租方式進駐。

而中興莊第2期整修工程今年3月已動工，由文化部補助8050萬元、縣府配合款9890萬元，預計2025年完工。

黃千宴今天在縣議會質詢時指出，縣府保存歷史建築、推青創基地用意很好，但不是建物整理好就好，像鹿港鎮的和興青創基地也傳出經營不易問題，希望縣府文化局和青年發展處對後續的輔導和周邊配合很重要，中興莊不要重蹈和興青創基地的問題。

黃千宴說，中興莊二期工程可能影響已經進駐的6家青創業者，且至今中興莊周圍交通動線和停車問題也還沒解決，從台中方向過來的車子要進中興莊方便嗎?遊覽車和參觀民眾停車進小巷子，居民不會反彈嗎?不能店家很漂亮，但沒有生意，不論是和興青創基地或是中興莊，縣府都應協助永續經營，才是負責任的政府，而且提供給年輕人使用，文化局也不要太多綁手綁腳的規定，讓青創業者施展不開。

議員劉惠娟也說，進入中興莊的交通有問題，外地人會找不到，遊覽車進入停車也有問題，中興莊是很有料的眷村，彰化建縣三百年，未來也應邀請眷村第二代與第三代回來參與營造及活動，現身說法，並培養在地導覽員。

文化局局長張雀芬表示，中興莊第一期6名青創進駐，先簽約18個月到明年6月底，二期工程動線有分開，盡量不影響到青創業者，並沒保證一定能續約，需配合二期工程彈性調整。