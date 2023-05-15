竹山延平反對墓地變更殯葬地 上午陳抗獲鎮長同意撤案

南投縣政府原本已同意竹山鎮公所提出13公墓都市計畫變更案，將竹山延平地區部分墓地將變更成殯葬用地，但上午召開公聽會時，延平地區民眾一度在會場外灑冥紙陳抗，接著又在會場內以各種理由干擾議程進行，最後竹山鎮長陳東睦不得不順應民意，當場宣布撤銷此案，平息民眾不滿的情緒。

今年3月2日竹山鎮公所向縣府建設處提出變更竹山墓地為殯葬設施用地申請，依照都市計劃法第19條規定，應辦理公開展覽30天及舉行說明會，但縣議員游顥上周質詢時也表示，民眾已自發連署近3千份連署書，堅決反對將殯儀館蓋在學校旁邊，畢竟不能讓學生一邊上課、一邊在聽著誦經聲，學生受教權不能受影響，在緊鄰學校及住宅區旁要求不得建設殯儀館。

鎮長陳東睦指出，竹山鎮沒有公私立殯儀館或禮廳、靈堂等場地，鎮民辦喪事只能在家中或在路邊搭設簡易靈堂，或前往雲林縣、名間鄉及南投市殯儀館辦理；基於改善鎮內葬儀環境，規劃合宜舉行葬儀場地空間，因此同意變更，範圍包括13公墓的「延墓一」及「延墓二」用地，面積約0.9387公頃，因地勢平坦，且上頭已有納骨塔設施，盼能建置更完善、現代化的生命紀念園區。

延平里長林鴻義表示，13公墓815地號變更為殯儀館等設施用地，距離延平國小僅200公尺左右，根本不符法令至少離學校要300公尺以上的規定，一旦興建設立，不但殯儀館衍生的噪音，將對居家品質更對學生上課品質有影響，上下學期間還可能出現靈車與學童爭道的問題，加上嚴重影響房屋及土地價值，地方堅決反對興建。