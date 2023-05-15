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南投竹山建殯儀館居民反對 鎮公所撤案
竹山鎮公所依據南投縣議會決議、南投縣政府辦法，評估在第13號公墓設立殯儀館可行性，今天召開說明會，經聽取延平里鄉親意見，鎮公所決定撤案，後續若有需求再評估。
竹山鎮公所依南投縣議會提案決議、南投縣政府開會通過辦法進行殯葬設施可行性評估，居民不滿在延平地區第13號公墓蓋殯儀館，鎮公所今天召開說明會，由於無法取得共識，竹山鎮長陳東睦宣布撤案，後續若有民意需求，再針對用地評估。
陳東睦會後接受媒體聯訪表示，延平地區鄉親很關心第13號公墓殯儀館議題，居民擔心未來噪音、車流影響附近校園學童受教權及教學品質、地方發展等，鎮公所聽到鄉親聲音，民意代表也認為鎮公所應重新評估，因此決定今天行文上級機關撤案、重新檢討。
根據竹山鎮公所說明，依據民國109年6月南投縣議會第19屆第3次定期會提案，建請縣政府規劃適當地點興建殯儀館，供縣民需求；鎮公所指出，關於縣內各鄉鎮需要殯葬設施，許多議員共同連署提案，表示民意確實有需求，議會大會也決議「照審查意見通過」。
鎮公所表示，南投縣政府民政處109年7月23日開會研商，會後通過「請各公所盤點轄內各公墓土地，並依現況篩選尋覓適當地點，規劃興建公立殯儀館、禮廳及靈堂等殯葬設施」，竹山鎮公所因此辦理相關事宜，於110年4月收到南投縣政府函，同意在評估後的適合地點規劃殯葬設施，並納入南投縣重大建設計畫。
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