彰化增設17公里安全通學步道與人行道 洗刷行人地獄汙名

為了洗刷「行人地獄」汙名，彰化縣政府已爭取到前瞻計畫經費補助26.5億元改善道路品質，其中陸續進行彰化市、員林市、鹿港鎮、北斗鎮等23 個學校周邊人行環境改善，加上彰化市人本城區環境整合計畫改善南郭國小、彰化高中周邊人行道等，共建置完成通學步道及人行道總長度約17.4公里，希望給行人更安全的通行空間。

近日行人通行安全問題引發各界關注，彰化縣政府工務處表示，維護學童上下學安全及行的安全是縣府重點工作，自王惠美縣長上任5年以來，已爭取內政部「前瞻提升道路品質計畫」獲核定120案，補助總經費26.5億元，其中學校周邊人行環境改善計劃共23所學校，包括改善彰化市彰泰國中、泰和國小及大成國小、員林市員林家商、鹿港鎮鹿東國小及鹿江國中小、北斗鎮萬來國小及螺陽國小等16所學校周邊人行道等改善計劃已完成，長度約11.4公里。

另外「彰化市人本城區環境整合計畫」則改善及新建南郭國小、彰化高中、彰化女中等校及彰化火車站、南郭路及旭光西路等周邊人行道長度約6公里。並在化火車站及彰基醫院兩處重點路口設示範點，配合於新設號誌搭配小綠人，設行人專用時向號誌，於路口劃設對角線位置劃設X字型平行白色實線，提升路口交通安全性。

工務處表示，今年4月縣府持續提報爭取營建署「前瞻計畫提升道路品質計畫2.0」共70案，其中人行類案共16案，另配合行政院去年核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」召開說明會，輔導各單位進行提案，以加速計畫執行及降低配合款負擔，縣府也協助提案單位爭取中央全額補助，目前提案共19案，預估今年可增加通學步道與人行道約15公里。