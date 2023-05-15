快訊

阿根廷通膨109%危機：緊急貨幣管制能救火嗎？

驚！說好不揭露性取向…抖音TikTok遭爆會追蹤「看過同性戀影片」的用戶資料

被酸民罵到身心崩潰！小甜甜認情緒勒索再次道歉

彰化增設17公里安全通學步道與人行道 洗刷行人地獄汙名

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣竹塘國小通學步道改善後，提供給學童和附近居民更安全的通行空間。圖／彰化縣政府
彰化縣竹塘國小通學步道改善後，提供給學童和附近居民更安全的通行空間。圖／彰化縣政府

為了洗刷「行人地獄」汙名，彰化縣政府已爭取到前瞻計畫經費補助26.5億元改善道路品質，其中陸續進行彰化市、員林市、鹿港鎮、北斗鎮等23 個學校周邊人行環境改善，加上彰化市人本城區環境整合計畫改善南郭國小、彰化高中周邊人行道等，共建置完成通學步道及人行道總長度約17.4公里，希望給行人更安全的通行空間。

近日行人通行安全問題引發各界關注，彰化縣政府工務處表示，維護學童上下學安全及行的安全是縣府重點工作，自王惠美縣長上任5年以來，已爭取內政部「前瞻提升道路品質計畫」獲核定120案，補助總經費26.5億元，其中學校周邊人行環境改善計劃共23所學校，包括改善彰化市彰泰國中、泰和國小及大成國小、員林市員林家商、鹿港鎮鹿東國小及鹿江國中小、北斗鎮萬來國小及螺陽國小等16所學校周邊人行道等改善計劃已完成，長度約11.4公里。

另外「彰化市人本城區環境整合計畫」則改善及新建南郭國小、彰化高中、彰化女中等校及彰化火車站、南郭路及旭光西路等周邊人行道長度約6公里。並在化火車站及彰基醫院兩處重點路口設示範點，配合於新設號誌搭配小綠人，設行人專用時向號誌，於路口劃設對角線位置劃設X字型平行白色實線，提升路口交通安全性。

工務處表示，今年4月縣府持續提報爭取營建署「前瞻計畫提升道路品質計畫2.0」共70案，其中人行類案共16案，另配合行政院去年核定「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」召開說明會，輔導各單位進行提案，以加速計畫執行及降低配合款負擔，縣府也協助提案單位爭取中央全額補助，目前提案共19案，預估今年可增加通學步道與人行道約15公里。

縣府為改善校園通學步道，目前提報爭取中的還有32所學校，除了要維護學生的通行安全，也希望讓附近居民有更優質的步行環境。

彰化高中通學步道改善後。圖／彰化縣政府
彰化高中通學步道改善後。圖／彰化縣政府
福興鄉育新國小通學步道改善前。圖／彰化縣政府
福興鄉育新國小通學步道改善前。圖／彰化縣政府
彰化高中通學步道改善前。圖／彰化縣政府
彰化高中通學步道改善前。圖／彰化縣政府
彰化女中通學步道改善後，讓行人通行更順暢安全。圖／彰化縣政府
彰化女中通學步道改善後，讓行人通行更順暢安全。圖／彰化縣政府
福興鄉育新國小通學步道改善後，提供給學童和附近居民更安全的通行空間。圖／彰化縣政府
福興鄉育新國小通學步道改善後，提供給學童和附近居民更安全的通行空間。圖／彰化縣政府
彰化女中通學步道改善前。圖／彰化縣政府
彰化女中通學步道改善前。圖／彰化縣政府
竹塘國小通學步道改善前。圖／彰化縣政府
竹塘國小通學步道改善前。圖／彰化縣政府

人行道 員林 行人地獄

延伸閱讀

影／台中抓人行道違停刷惡名 取締前三名都是大學周邊

「行人安全」快閃選捷運站路口 新北：未來4年檢視71處

終結行人地獄！ 高市5月1至11日取締妨害行人案5922件

「行人安全大富翁」台北場百人快閃 北市府交通局：認同理念

相關新聞

彰化增設17公里安全通學步道與人行道 洗刷行人地獄汙名

為了洗刷「行人地獄」汙名，彰化縣政府已爭取到前瞻計畫經費補助26.5億元改善道路品質，其中陸續進行彰化市、員林市、鹿港鎮...

興富發文心愛悅盧秀燕發建照？ 都發局：林佳龍任內

中捷綠線5月10日發生興富發文心愛悅工地塔吊臂砸中捷運隔音牆，造成1死10傷。前立委陳柏惟指控，此棟大樓是中市府通過地目...

獨／台中光復新村今起國產署收回 凌晨空屋燒毀里長籲勿再擺爛

台中市霧峰的光復新村今起由國有財產署收回，未來以標租方式處理，不再無償提供使用。未料今第一天村內的仁愛路6號凌晨即發生火...

農藥檢驗費好貴茶農喊苦 南投議員籲縣府協助

南投是國內最大茶葉產區，縣議員吳棋楠今在縣議會質詢，茶葉農藥殘留檢驗費用高昂，對茶農等造成沉重負擔。縣府表示，將朝向協助...

台中太平新建納骨塔動土 盧秀燕：解決屯區民眾治喪需求

台中市太平區第一花園公墓新建第三座納骨塔工程上午開工動土，市長盧秀燕說，工程預計兩年完工、隔年即啟用，解決太平區納骨塔櫃...

標租光復新村已暫停 國產署：是否納入參山再說

台中市霧峰光復新村的仁愛路6號空屋凌晨發生火警，國有財產署中區分署長趙子賢上午說，因立委何欣純、林靜儀推動納入參山國家風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦