台中街頭藝術嘉年華將登場 中央公園看表演逛市集

台中街頭藝術嘉年華將於20日、21日在中央公園登場，台中市文化局今天表示，2天將邀請共40組動態及靜態街頭藝人輪番上場演出，還可逛藝術市集，歡度藝術饗宴。

台中市文化局上午在台中市政府廣場舉辦「台中藝術嘉年華」宣傳活動，會中還安排河堤樂團、蘿絲小姐及當代馬戲團開場表演，現場還有捏糖人、人像速寫藝術等攤位，讓大家體驗台中街頭藝人的動靜態演出。

台中市文化局長陳佳君在會中致詞表示，台中是宜居城市，擁有美好、樂活、樂居的環境，全市目前共有83處場地提供街頭藝人演出，包括公園、商圈、大坑登山步道、台中港等。

陳佳君說，週末假期將在中央公園登場的街頭藝術嘉年華，連續2天，每天安排靜態、動態各10組街頭藝人登場表演，不只有樂團演唱，還有雜耍及特技表演等，要讓大家歡度一場美好的藝術饗宴。

文化局說明，藝術嘉年華表演團隊除了雙溜溜球金氏世界紀錄保持人楊元慶外，還有幽默逗趣的小丑喜劇表演、動態氣球秀、鋼琴彈唱、扯鈴、街頭打擊等，2天共40組表演，每場表演都不重複。

文化局表，現場的藝術市集，將有各式手作工藝及彩繪呈現，還有限額免費的DIY體驗活動，希望提供親子假日同樂的好去處。