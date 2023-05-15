標租光復新村已暫停 國產署：是否納入參山再說

台中市霧峰光復新村的仁愛路6號空屋凌晨發生火警，國有財產署中區分署長趙子賢上午說，因立委何欣純、林靜儀推動納入參山國家風景區管理處管轄，目前已停止標租作業，未來會等是否決定納入參山國家風景區管理處管轄，再決定是否繼續對外標租。

至於在目前懸而未決的階段，趙子賢說，會思考加強夜間的巡守，避免產生治安疑慮。

趙子賢說，也因為標租作業已停，原交給市府相關單位使用和分租的部分，目前仍持續下去，待是否納入參山國家風景區管理處管轄定案之後，再做其他考量。

至於若未來要對外標租，是否有一定位和方向，他說，目前光復新村仍屬住宅區，也被市府列為文化景觀，有文資背景，只要是符合土地使用分區管制以及文化景觀相關規定的，都可以標租。至於誰可得標，則由國有財產署視標租對象提出的計畫來評選決定。