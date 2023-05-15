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興富發文心愛悅盧秀燕發建照？ 都發局：林佳龍任內

聯合報／ 記者陳秋雲劉柏均／台中即時報導
前立委指興富發建案是盧秀燕任內發建照，都發局反駁是在2017年，前市長林佳龍任內。記者陳秋雲/攝影
前立委指興富發建案是盧秀燕任內發建照，都發局反駁是在2017年，前市長林佳龍任內。記者陳秋雲/攝影

中捷綠線5月10日發生興富發文心愛悅工地塔吊臂砸中捷運隔音牆，造成1死10傷。前立委陳柏惟指控，此棟大樓是中市府通過地目變更，質疑盧秀燕核發建照且商業用途不符至少30％規定。市府都發局回應，陳柏惟指的這棟建物在2017年就取得建照，興富發接手後申請變更，並不在盧秀燕任內。

都發局資料顯示，「文心愛悅」建照是在2017年，前市長林佳龍任內，而不是市長盧秀燕所核發，商業用途也大於規定30％。另2013年地目變更，是在前市長胡志強任內，當初考量是商業區且有捷運，經檢討業者依規定辦理回饋措施，同意由土地所有權人個別申請由「第二種商業區」變更為「第四種商業區」，相關的案例不只這名業者。

陳柏惟昨在臉書表示，10年前「文心愛悅」地目原本是商二（容積率350％）用地，但2013年市長胡志強任內，原地主申請變更為商四（容積率500% ），業者承諾開發後商業用途不可小於30% ，以2億元代金上繳市庫給通過變更。

建商在土地變更完成後轉手賣給另一建商，而另一建商拿到土地以後，最初的規劃是38層雙塔，總高超過140米，但評小組審了六次都沒過，最後放棄開發。

陳柏惟指出，取得第二手建商2018年11月把土地出售給興富發建設，而興富發取得土地後，變更31樓，在2019年11月8日取得建照，建了569戶的小坪數住宅，一樓有8戶店面，低於30%。盧秀燕任內核發執照變成純住宅大樓，未要求「至少三十％商業使用」市府應說清楚。

都發局表示，2019年市府通過變更設計，其大樓1至2樓店鋪，3至1 1樓是辦公大樓，12樓以上才是住宅。依建照檢討內容，大於規定三十％，符合規定。

陳柏惟 盧秀燕 胡志強 林佳龍 中捷 興富發

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