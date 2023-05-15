聽新聞
test
0:00 / 0:00
獨／台中光復新村今起國產署收回 凌晨空屋燒毀里長籲勿再擺爛
台中市霧峰的光復新村今起由國有財產署收回，未來以標租方式處理，不再無償提供使用。未料今第一天村內的仁愛路6號凌晨即發生火警，無人居住的老舊空屋在大火中化為灰燼。
里長王中興呼籲，該村要村民搬走騰空已10多年，但至今未見明確的發展方向，白白讓村子成為廢墟，未來若仍無人標租，光復新村豈不又無未來？希望政府要有明確的處理方向，好好發展，不能再擺爛。
據了解，光復新村6號凌晨4時許發生火警，消防局4時22分據報，出動12車36人前往灌救，火勢在4時50分撲滅，無人傷亡，起火原因調查中。
王中興說，警消人員問他附近有沒有監視錄影，但光復新村久無人居住，僅在信義路有1支監視錄，其餘均無，加上都是空屋，守望相助隊又只巡守至凌晨零時，空屋幾乎任人進出，容易成為治安死魚，例如中興路在10幾年就發生過兩件上吊案。
他說，仁愛路6號已久無人居住，因屋前有空地，平常有人會去種種菜，未料凌晨竟會發生火警，空屋付之一炬。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言