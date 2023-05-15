獨／台中光復新村今起國產署收回 凌晨空屋燒毀里長籲勿再擺爛

台中市霧峰的光復新村今起由國有財產署收回，未來以標租方式處理，不再無償提供使用。未料今第一天村內的仁愛路6號凌晨即發生火警，無人居住的老舊空屋在大火中化為灰燼。

里長王中興呼籲，該村要村民搬走騰空已10多年，但至今未見明確的發展方向，白白讓村子成為廢墟，未來若仍無人標租，光復新村豈不又無未來？希望政府要有明確的處理方向，好好發展，不能再擺爛。

據了解，光復新村6號凌晨4時許發生火警，消防局4時22分據報，出動12車36人前往灌救，火勢在4時50分撲滅，無人傷亡，起火原因調查中。

王中興說，警消人員問他附近有沒有監視錄影，但光復新村久無人居住，僅在信義路有1支監視錄，其餘均無，加上都是空屋，守望相助隊又只巡守至凌晨零時，空屋幾乎任人進出，容易成為治安死魚，例如中興路在10幾年就發生過兩件上吊案。