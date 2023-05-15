南投殯儀館老舊 縣府將修繕

南投縣立殯儀館使用逾40年，空間不足且老舊，縣府籌措近4億元新建生命禮儀園區，預定2025年5月完工。但現有館區牆面破損、花台龜裂等硬體設施欠佳，縣府將動用1000萬元第二預備金修繕，維護治喪環境的安全及舒適。

南投殯儀館自1981年啟用至今已42年，館內設有禮廳4間、獨立靈堂12間、冰櫃38屜，隨國人喪儀觀念改變，漸轉往殯儀館治喪，近年空間經常不敷使用，逢民俗旺日更供不應求，只能暫增闢臨時停靈區，3年前評估研擬擴建空間。

縣府表示，縣立殯儀館曾歷經921地震，建物牆面龜裂、油漆斑駁、部分壁飾掉落，庭園花台也已破損崩塌，近期實地勘查後，認為全館建築物需進行防水及油漆工程，同步翻修老舊空間及毀損物件。

縣長許淑華說，在生命禮儀園區尚未完工啟用前，現有殯儀館修繕有定期更新及修繕維護的必要性，此次修繕工程將動用第二預備金支應，包括規畫設計監造、工程及其他必要支出等費用，修繕後，將能提供民眾更舒適安全的治喪環境。

縣府表示，園區照明、禮廳、靈堂、公共設施水電均將更新，並將翻修臨時祭拜區、公用廁所，初估修繕經費約1000萬元。