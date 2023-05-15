兒車禍腦傷 癌母陪復健不放棄

41歲的顏志達，10多年前中興大學獸醫系剛畢業發生嚴重車禍，從鬼門關搶救回來後，仍然行動不便。但他的母親侯麗嬌一直陪著他復健、工作，即使自己罹癌生病，也從沒想過放棄他。昨天母親節，顏志達抱著媽媽說：「媽媽您辛苦了，母親節快樂，我愛你」，感動了現場所有人。

慈濟基金會彰化分會昨天同時在彰化縣府前廣場及員林公園舉辦浴佛及孝親活動，包括彰化縣長王惠美、員林市長游振雄、立委黃秀芳、彰化市長林世賢等人也到場參加。其中，在員林公園舉行的慈濟孝親奉茶儀式中，來自芳苑鄉60歲的侯麗嬌與顏志達母子的互動，顯得格外溫馨。

顏志達十幾年前剛從中興大學獸醫系畢業，在動保協會上班第二年卻發生嚴重車禍，造成腦嚴重創傷，加護病房住20多天，住院一年多，清醒後只能臥床，一度認不得人，也無法說話。

他的母親侯麗嬌，除了唱頌藥師經祈求佛菩薩給志達奇蹟，也帶者志達四處尋醫、復健治療，終於讓兒子可以說話與走路，為讓兒子可以活動筋骨，侯麗嬌會載兒子到慈濟二林環保站，協助環保分類工作，母子投入環保已13年。

在陪著兒子復健過程中，侯麗嬌一度發現自己罹患了卵巢癌，但想到兒子仍需要自己的陪伴，也告訴自己不能倒下，經過治療後，病情也穩定下來。

為了鼓勵兒子不與社會脫節，顏志達在庇護工場找到處理文書工作，侯麗嬌訓練他克服困難，騎改裝的三輪車去學習技能，她在後方騎腳踏車跟著保護，傍晚再讓他搭復康巴士回家，自己再去紡紗廠上從下午4點到晚上12點的班，即使工作辛苦，她也天天為兒子送素食愛心便當，十幾年來，風雨無阻。

「遇到了，樂觀面對也是一天」侯麗嬌說，當兒子為她獻上康乃馨，還給她一個暖抱時，令她既高興又感動。