台中文資審查挨批慢 房舍蛇鼠橫行

2016年文資保存法修法，明定公有地上建物50年以上，處分前，要經過文資評估。台中市議員張瀞分指出，文資審查牛步化，例如豐原陽明大樓旁宿舍群年久失修，蚊蟲蛇鼠橫行，引起民怨，還長期搭帆布，讓人以為當地辦喪事；另「龍井林宅」則是被列為古蹟，周邊1600多坪建地不得開發，地價慘跌，經行政訴訟多年後，市府勝訴。

文化局指出，依文資法第15條規定，公有建造物或公有地上建物及附屬設施群，從建造物興建完工逾50年，處分前，須由主管機關進行文化資產價值評估。台中市列入文資的有203處，有13處審核通過，還會陸續增加，項目包括指定古蹟、歷史建物及紀念建築等。

市議員張瀞分指出，文資相關規定讓地方基層很頭痛，部分閒置已久的市有房屋及土地，就因卡在文化資產價值評估的規定，遲遲無法有效活化利用。

張瀞分說，古蹟保存固然重要，但生活在周遭的居民生活品質、地方發展也相對重要，像豐原區龍宮段的宿舍群就因為涉及文資法的規定，必須送文化資產價值評估；市府陽明大樓旁，也有一片林務局舊宿舍群荒廢已久，還長年搭帆布蓋著，房屋建構腐朽崩壞，蛇鼠橫行，嚴重影響附近民宅安全，且影響市容。

文化局表示，豐原龍宮段5月23日將現勘審查；至於陽明大樓旁的林務局宿舍群是市定古蹟，產權屬國有財產署、由農委會林務局維護管理，目前已有規畫費，但國有財產署還在爭取修繕經費，初估約1.3億元，因荒廢已久，搭帆布緊急加固。

此外，「龍井林宅」被市政府文化局列為古蹟，周邊1600多坪建地也被畫入古蹟範圍，不得開發，地價慘跌，地主不服，2015年提起行政訴訟，最高行政法院2019年判市府勝訴。文化局表示，已爭取中央補助500萬元，辦理修復規畫設計，預定年底完成後，爭取工程經費，等古蹟修復，屆時可帶動地方觀光發展。