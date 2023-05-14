疫情解封「康乃馨價格創高」 花價回溫應可延續到畢業季

疫情解封後，今年各地母親節活動辦的熱鬧滾滾，也帶動康乃馨拍賣行情，彰化縣田尾鄉農會今年賣出的康乃馨和轉單給農民的康乃馨共約28萬多枝，且母親節前康乃馨拍賣價格也創新高每把160到170元，是去年的一倍以上，預期到下月畢業季太陽花、桔梗花等大宗花卉價格應該也會看好。

田尾農會總幹事吳政憲表示，早期母親節的康乃馨供過於求，有幾年價格疲軟， 農會為了保障農民收益、平衡市場價格，在每年母親節也接單賣康乃馨，希望為農民打開機關公司與社團的銷售通路，疫情前在母親節前價格都可賣到每把10枝150到160元。

不過去年受疫情影響，多數機關社團母親節活動也不辦了，去年康乃馨拍賣價每把僅60到70元，今年疫情解封後，各公所、機關團體的母親節活動辦得強強滾，也帶動康乃馨行情，母親節前創下拍賣新高紀錄，每把可賣到160到170元。

吳政憲說，今年光農會就賣20萬枝，還轉單8萬枝給農民出貨，比起去年共20萬枝和前年的13萬枝都高。