保時捷亂丟垃圾遭電眼抓包 中市台74線等共取締178件

有駕駛為圖方便，總壞習慣將垃圾隨手往車窗外丟，中市府為遏止垃圾遭隨意丟棄，於74號快速道路等主要道路，裝設監視錄影設施「科技執法」。建設局表示，自今年初至3月底止，已取締178件違規案件，開罰21萬3600元。

台74號快速道路高架橋下，綠意盎然的景觀植栽可見大大小小垃圾，建設局長陳大田指出，儘管第一線清潔人員即時清理，仍無法有效遏止垃圾遭隨意亂丟，故與環保局合作，利用監視器「科技執法」取締。

建設局說，環保局於台74號沿線等主要道路，設置17處監視錄影器，自今年初至3月底，已成功取締178件違規案，依廢棄物清理法第27條第1款規定，將被處以1200元至6千元罰鍰，目前已開罰21萬3600元。